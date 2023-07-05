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Иранский эсминец Damavand-2 оснастят гиперзвуковыми ракетами

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Эсминец «Damavand»
Эсминец «Damavand» ВМС Ирана.
Источник изображения: silkroadreporters.com

Иранский эсминец Damavand-2, который в ближайшее время войдет в состав Военно-морских сил (ВМС) Исламской Республики, оснастят гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на главнокомандующего ВМС Ирана контр-адмирала Шахрама Ирани.

По его словам, в арсенал эсминца также войдут другие ракеты и средства противовоздушной обороны. Ирани подчеркнул, что эсминец получил новейшие разведывательные и боевые системы.

Отмечается, что эсминец Damavand-1 типа Moudge вошел в состав ВМС Ирана в 2015 году. В 2018-м корабль затонул из-за шторма в Каспийском море, но был поднят. Корабли этого типа оснащены противокорабельными ракетами, пусковыми установками зенитных управляемых ракет Mehrab, торпедными аппаратами и артиллерийскими установками.

В июне Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана представили гиперзвуковую ракету «Фаттах» с дальностью до 1400 километров.

В феврале стало известно, что Иран разработал крылатую ракету Paveh с дальностью 1650 километров.

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