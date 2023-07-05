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ТАСС

Глава Военного комитета НАТО: Украина не получит истребители до конца контрнаступления

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Истребители F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon
Истребители F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon.
Источник изображения: USAF

По словам Роба Бауэра, вопрос не будет решен в ближайшее время

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители до завершения своего контрнаступления.

Он отметил в понедельник в интервью радиостанции LBC, что обеспечение Украины истребителями, о которых она просила, является важной дискуссией, однако она "не будет решена в ближайшей перспективе".

Бауэр также подчеркнул, что обучение пилотов и технических специалистов для обслуживания самолетов не будет доступно до контрнаступления.

Обучение украинских летчиков пилотированию американскими истребителями F-16 пока не началось, Киев не хочет давить на западные страны в этом вопросе, так как зависит от их поддержки, сообщил ранее представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

Планы передачи F-16 Украине

В начале июня Игнат заявил, что украинские пилоты могут в скором времени отправиться за границу на обучение. В конце мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что коллективный Запад рассчитывает в ближайшие недели начать подготовку летчиков ВСУ для применения F-16. По его словам, Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию, координирующую обучение украинских летчиков. Ранее Зеленский заявлял, что украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 в августе, а после этого, через шесть-семь месяцев, в страну могут поступить первые самолеты. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что украинские войска смогут начать боевое применение F-16 только осенью или зимой, потому что на подготовку пилотов и инженеров требуется время. 

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Дания
Нидерланды
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Продукция
F-16
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