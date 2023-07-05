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ТАСС

Источник сообщил о возможной передаче флоту авианосца "Адмирал Кузнецов" в конце 2024 года

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Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Источник изображения: Павел Львов/РИА "Новости"

На корабле, как ожидается, обновят кабельные трассы, палубу с трамплином, силовую установку, систему управления взлетом и посадкой палубной авиации, навигационную систему

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" может быть передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России в конце 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник.

"По скорректированному плану заводские ходовые испытания авианосца должны начаться весной 2024 года, государственные - осенью того же года. Если испытания пройдут без замечаний, то корабль может быть передан флоту в конце 2024 года. Если в ходе испытаний что-то пойдет не так, то неизбежен сдвиг на 2025 год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, идет седьмой год ремонта и модернизации "Адмирала Кузнецова" на 35-м судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). "Авианосец находится у стенки завода, где проводятся его достройка и швартовые испытания. Корабль получит абсолютно новую начинку, в частности новую палубу с трамплином, новую силовую установку, новые кабельные трассы, новую систему управления взлетом и посадкой палубной авиации, новую навигационную систему", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что задержка с ремонтом связана с проблемами несвоевременных поставок оборудования предприятиями кооперации и постоянными изменениями требований заказчика. По его словам, после завершения ремонта и модернизации срок службы авианосца будет продлен на 20 лет.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как ранее сообщали ТАСС в центре судоремонта, в феврале завершилась операция по выводу из сухого дока "Адмирала Кузнецова". Авианосец зашел в док в мае 2022 года, в июне начались доковые работы по его ремонту и модернизации.

"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" - крупнейший корабль и единственный авианосец флота. Входит в состав Северного флота, флагман ВМФ РФ. 23 февраля 2018 года президент РФ Владимир Путин наградил крейсер орденом Ушакова ("за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели боевой подготовки, мужество и героизм, проявленные личным составом во время выполнения боевых задач").

"Адмирал Кузнецов" встал в ремонт после боевой службы у берегов Сирии. В апреле 2018 года Минобороны РФ заключило с ОСК контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации крейсера. 

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