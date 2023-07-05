Войти
ТАСС

В "Ак Барсе" сообщили о строительстве 34 боевых кораблей и судов

463
0
0
Переданные ВМФ России противодиверсионные катера П-468 и П-471 (с заводскими номерами 991 и 992) проекта 21980 (шифр "Грачонок"), построенные АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (в составе АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс"). Кронштадт, и
Переданные ВМФ России противодиверсионные катера П-468 и П-471 (с заводскими номерами 991 и 992) проекта 21980 (шифр "Грачонок"), построенные АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (в составе АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс"). Кронштадт, июнь 2022 года.
Источник изображения: АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

На предприятиях корпорации работают над сериями малых ракетных, пограничных сторожевых и патрульных кораблей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Работы по строительству 34 единиц кораблей и судов ведутся на предприятиях судостроительной корпорации "Ак Барс". Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Ренат Мистахов.

"У нас сейчас в строительстве находятся 34 заказа, из них 9 головных", - сказал он, подводя итоги участия компании в Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

По его словам, 70% от этого числа составляют корабли для Военно-морского флота России, остальные 30% - гражданские суда. "Мы хотели бы вести серийное строительство, строить длинные серии, хотя бы от четырех кораблей и выше", - отметил Мистахов.

На предприятиях корпорации "Ак Барс" ведется, в частности, строительство серий малых ракетных кораблей (МРК, корабли этих проектов являются носителями крылатых ракет), пограничных сторожевых и патрульных кораблей.

Ранее Мистахов заявил ТАСС, что корпорация на период 2023-2024 годов имеет большую сдаточную программу новейших малых ракетных кораблей - носителей крылатых ракет "Калибр-НК", хорошо зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции на Украине. Также, по его словам, "Ак Барс" и "Рособоронэкспорт" ведут работу по продвижению на мировой рынок кораблей с экспортным вариантом морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ".

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников-предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей превысило 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
3М-54
96К6 Панцирь-С1
Club-N
Панцирь-МЕ
Компании
РОЭ
Проекты
Калибр КР
Выставки
МВМС
Похожие новости
04.07.2023
"Ак Барс" и "Рособоронэкспорт" продвигают на экспорт корабли с морским ЗРАК "Панцирь"
23.06.2021
Рособоронэкспорт на МВМС-2021 представит иностранным партнерам лучшие новинки российского кораблестроения
12.11.2018
"Рособоронэкспорт" на выставке Indo Defense 2018 в Индонезии
08.11.2018
Рособоронэкспорт представляет продукцию для всех видов вооруженных сил на выставке Indo Defence 2018
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 15:04
  • 52490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.07 14:02
  • 2
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 05.07 13:53
  • 18
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 05.07 13:14
  • 2571
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.07 13:08
  • 1
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 05.07 12:56
  • 2
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
  • 05.07 12:38
  • 1
Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям
  • 05.07 12:02
  • 1
Зачем мы на Украине? (Часть 1)
  • 05.07 11:51
  • 11
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 05.07 10:53
  • 1
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 05.07 08:46
  • 1
Истребитель МиГ-31 потерпел аварию при выполнении учебного полета на Камчатке
  • 04.07 22:16
  • 4
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
  • 04.07 12:52
  • 1
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 04.07 09:59
  • 471
Претензии к администрации сайта
  • 04.07 09:46
  • 39
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву