В "Ак Барсе" сообщили о строительстве 34 боевых кораблей и судов

Переданные ВМФ России противодиверсионные катера П-468 и П-471 (с заводскими номерами 991 и 992) проекта 21980 (шифр "Грачонок"), построенные АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (в составе АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс"). Кронштадт, июнь 2022 года.

На предприятиях корпорации работают над сериями малых ракетных, пограничных сторожевых и патрульных кораблей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Работы по строительству 34 единиц кораблей и судов ведутся на предприятиях судостроительной корпорации "Ак Барс". Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Ренат Мистахов.

"У нас сейчас в строительстве находятся 34 заказа, из них 9 головных", - сказал он, подводя итоги участия компании в Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

По его словам, 70% от этого числа составляют корабли для Военно-морского флота России, остальные 30% - гражданские суда. "Мы хотели бы вести серийное строительство, строить длинные серии, хотя бы от четырех кораблей и выше", - отметил Мистахов.

На предприятиях корпорации "Ак Барс" ведется, в частности, строительство серий малых ракетных кораблей (МРК, корабли этих проектов являются носителями крылатых ракет), пограничных сторожевых и патрульных кораблей.

Ранее Мистахов заявил ТАСС, что корпорация на период 2023-2024 годов имеет большую сдаточную программу новейших малых ракетных кораблей - носителей крылатых ракет "Калибр-НК", хорошо зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции на Украине. Также, по его словам, "Ак Барс" и "Рособоронэкспорт" ведут работу по продвижению на мировой рынок кораблей с экспортным вариантом морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ".

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников-предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей превысило 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона.