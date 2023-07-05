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РИА Новости

Все малые ракетные корабли ВМФ России вооружат ЗРК "Панцирь-МЕ"

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

"Ак Барс": все малые ракетные корабли ВМФ России вооружат ЗРК "Панцирь-МЕ"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Все малые ракетные корабли (МРК) Военно-морского флота России планируют вооружить зенитным ракетным комплексом "Панцирь-МЕ", который успешно прошел испытания на МРК "Каракурт", сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"Мы будем предлагать заказчикам МРК, которые имеют в своем составе проверенную на корабле систему "Панцирь". Это корабль проекта "Каракурт". Сегодня "Панцирь" на всех наших кораблях уже есть и будет. Если раньше мы ставили зенитные комплексы "Дуэт", то сегодня это "Панцирь", который действительно эффективен. Он доказал это на всех видах испытаний", — отметил Мистахов.

По его словам, испытания "Панциря-МЕ" подтвердили все заявленные характеристики.

"Он работал в рамках интегрированных систем на корабле, в единой системе управления. Заказ вместе с изделием сейчас находится на ревизии, на покраске с последующей уже сдачей флоту", — сказал гендиректор.

Он подчеркнул, что сегодня корабль должен иметь хорошую артиллерию, ракетный комплекс, то есть экспортный "Калибр", "Панцирь", который обеспечит полностью ПВО корабля. Собеседник агентства добавил, что корабли должны сегодня сами себя защищать от воздушных и морских беспилотников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Панцирь-МЕ
Проекты
22800 МРК
БПЛА
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