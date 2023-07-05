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Сорок седьмая отдельная механизированная бригада ВСУ первоначально, еще до своего "контрнаступа" стала известна, тем, что ее боевики наносили на свои боевые машины пехоты М2 Bradley ODS-SA обозначения, похожие на те, что использовались германским вермахтом. Теперь же об этом соединении говорят как о потерпевшем фиаско на поле боя.

Если раньше здесь имелось около сотни таких БМП американского производства, то сейчас, даже по западным данным, они потеряли поврежденными, в том числе сгоревшими и взорвавшимися, двадцать пять штук. Это, не учитывая те, что вышли из строя и эвакуированы в тыл.

Интересно, что в ходе других военных компаний, где участвовали данные средства доставки пехоты, они, как правило, выгорали, и их массивные боевые отделения с 25-мм пушками проваливались внутрь корпуса. В ходе специальной военной операции выяснилось, что такие "двойки" могут еще и хорошо "метать" свои башни на десятки метров.

Как, например, произошло недавно на Ореховском направлении. Здесь различные части Bradley разбросало на значительном удалении друг от друга. Если за броней находился экипаж и десант, и они не успели эвакуироваться, то им явно не поздоровилось.

Вспоминаются ранее звучавшие утверждения украинских пропагандистов о высокой выживаемости на поле боя заокеанской техники. Сейчас же все чаще звучат жалобы на то, что эти иностранные "подарки" сильно переоценили.

Алексей Брусилов