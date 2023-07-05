Войти
Вестник Мордовии

Фиаско американских М2 Bradley в ВСУ: башни отлетают на десятки метров

461
0
+2

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Сорок седьмая отдельная механизированная бригада ВСУ первоначально, еще до своего "контрнаступа" стала известна, тем, что ее боевики наносили на свои боевые машины пехоты М2 Bradley ODS-SA обозначения, похожие на те, что использовались германским вермахтом. Теперь же об этом соединении говорят как о потерпевшем фиаско на поле боя.

Если раньше здесь имелось около сотни таких БМП американского производства, то сейчас, даже по западным данным, они потеряли поврежденными, в том числе сгоревшими и взорвавшимися, двадцать пять штук. Это, не учитывая те, что вышли из строя и эвакуированы в тыл.

Интересно, что в ходе других военных компаний, где участвовали данные средства доставки пехоты, они, как правило, выгорали, и их массивные боевые отделения с 25-мм пушками проваливались внутрь корпуса. В ходе специальной военной операции выяснилось, что такие "двойки" могут еще и хорошо "метать" свои башни на десятки метров.

Как, например, произошло недавно на Ореховском направлении. Здесь различные части Bradley разбросало на значительном удалении друг от друга. Если за броней находился экипаж и десант, и они не успели эвакуироваться, то им явно не поздоровилось.

Вспоминаются ранее звучавшие утверждения украинских пропагандистов о высокой выживаемости на поле боя заокеанской техники. Сейчас же все чаще звучат жалобы на то, что эти иностранные "подарки" сильно переоценили.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
Похожие новости
09.01.2023
Как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте
09.01.2023
Польша рассматривает вопрос о передаче Украине танков Leopard 2
09.01.2023
Немецкое правительство приняло решение поставить Украине боевые машины пехоты Marder
02.01.2023
США рассматривают возможность поставки Украине боевых машин пехоты M2 Bradley
12.08.2019
БМП по-итальянски
10.03.2015
Три смерти «Искандера»
16.06.2011
Наземные боевые машины армии США в опасности?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 15:04
  • 52490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.07 14:02
  • 2
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 05.07 13:53
  • 18
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 05.07 13:14
  • 2571
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.07 13:08
  • 1
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 05.07 12:56
  • 2
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
  • 05.07 12:38
  • 1
Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям
  • 05.07 12:02
  • 1
Зачем мы на Украине? (Часть 1)
  • 05.07 11:51
  • 11
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 05.07 10:53
  • 1
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 05.07 08:46
  • 1
Истребитель МиГ-31 потерпел аварию при выполнении учебного полета на Камчатке
  • 04.07 22:16
  • 4
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
  • 04.07 12:52
  • 1
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 04.07 09:59
  • 471
Претензии к администрации сайта
  • 04.07 09:46
  • 39
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву