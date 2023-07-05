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ТАСС

Инструкторам во Франции рекомендовали не дружить с украинскими военными

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: TASS/Zuma

Газета Le Figaro передает, что в качестве основной причины называется секретность

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Инструкторы Вооруженных сил Франции получили указание избегать завязывания дружбы с украинскими военными во время обучения, чтобы они не испытывали негативных эмоций после смерти подопечных. Об этом сообщила в понедельник газета Le Figaro.

"Нам поступило указание не завязывать контакты с украинцами", - заявил изданию офицер, преподававший на одном из занятий. В качестве основной причины называется секретность: и французские, и украинские военные опасаются утечек относительно учебной программы, "чтобы не давать лишних разведданных России".

Однако командование ВС Франции также "хочет уберечь французских солдат от эффектов войны". "Больше половины украинцев, подготовленных и отправленных на фронт под Бахмут (украинское название Артемовска - прим. ТАСС), после этого не подавали признаков жизни, - рассказал один из офицеров французской армии, говоря о тренировочных программах в прибалтийских странах. - Среди инструкторов из-за этого наблюдались случаи посттравматического стресса".

В публикации газета признает: "Запад ведет опосредованную войну на Украине", не уточняя, правда, с кем. В материале приводятся данные Пентагона, согласно которым 67 тыс. украинских военных прошли обучение на 40 базах 33 стран с 2014 года, из них 10 тыс. в США.

Франция в 2023 году рассчитывает обучить 4 тыс. украинских военных. Ее инструкторы занимаются обучением как французской территории, так и в Польше. Эта учебная операция является частью так называемой миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine, EU Military Assistance Mission for Ukraine), в рамках которой европейские государства, как утверждается, уже обучили 20 тыс. украинцев и планируют обучить еще 10 тыс. до конца года. 

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