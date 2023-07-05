Войти
ТАСС

Эрдоган: инициативам по прекращению украинского конфликта противодействуют лоббисты войны

448
0
0
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Владимир Смирнов/ ТАСС

По словам президента, "с этим лоббизмом столкнулась и Турция"

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Выдвинутые Турцией в Стамбуле в прошлом году инициативы по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, в том числе зерновая сделка, столкнулись с противодействием лоббистов продолжения военных действий. Об этом в понедельник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.

"Начавшиеся со стамбульского процесса договоренности по зерну, обмену пленными, другие дипломатические усилия, к сожалению, столкнулись с противодействием лоббистов войны. С этим лоббизмом столкнулась и Турция. Если бы стамбульские инициативы были расценены как способ закончить конфликт на достойных позициях, не было бы столько потерь и слез", - сказал он. Заявление президента транслировали местные телеканалы.

Эрдоган отметил, что заинтересованные в продолжении военных действий стороны оказывают давление на Турцию. "Мы стали мишенью для лоббистов войны из-за нашей сбалансированной политики. На нас оказано очень больше давление со стороны тех, кому это не нравится. А в качестве рычага давления использовали, как всегда, оппозицию", - сказал он.

Турецкий лидер указал, что несмотря на это, Анкара продолжит усилия и диалог с Москвой и Киевом. "По-прежнему мы остаемся единственной страной, которая одновременно говорит с Россией и Украиной, ведет диалог, реализует инициативы для решения острых вопросов. Общаемся на уровне глав государств. Надеюсь, такую сбалансированную политику мы продолжим реализовывать и далее", - отметил Эрдоган.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент не видит доводов в пользу продления договоренностей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
14.10.2022
Украина будет воевать, пока хотят США. Осталась последняя надежда на мир
29.09.2022
Президент Турции предложил посредничество в создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
23.09.2022
Мобилизация в России выявила партию мира в НАТО
08.09.2022
Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада
22.04.2022
Турецкие дроны разлетаются по белу свету
02.11.2015
"Сирийский гамбит" с кульбитом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 15:04
  • 52490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.07 14:02
  • 2
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 05.07 13:53
  • 18
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 05.07 13:14
  • 2571
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.07 13:08
  • 1
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 05.07 12:56
  • 2
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
  • 05.07 12:38
  • 1
Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям
  • 05.07 12:02
  • 1
Зачем мы на Украине? (Часть 1)
  • 05.07 11:51
  • 11
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 05.07 10:53
  • 1
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 05.07 08:46
  • 1
Истребитель МиГ-31 потерпел аварию при выполнении учебного полета на Камчатке
  • 04.07 22:16
  • 4
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
  • 04.07 12:52
  • 1
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 04.07 09:59
  • 471
Претензии к администрации сайта
  • 04.07 09:46
  • 39
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву