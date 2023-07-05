Австрийский военный считает, что первая фаза украинского контрнаступления провалилась

По словам Маркуса Райснера, до саммита НАТО в Вильнюсе стоит ожидать более интенсивных боев, поскольку ВСУ "хотят еще раз показать, что в состоянии отвоевывать территории"

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Украина провалила первый этап своего контрнаступления, после этого была вынуждена сменить тактику. Таким мнением поделился в понедельник в беседе с телеканалом n-tv австрийский полковник и военный аналитик Маркус Райснер.

"С моей точки зрения, первая фаза украинского наступления провалилась. Были предприняты попытки массированного продвижения вперед, словно по учебникам армии США. В принципе так было у России в начале войны - продвижение с быстро наступавшими танковыми колоннами. Потом украинцы поняли, что россияне слишком хорошо подготовились к такому прорыву, у них не оказалось необходимой поддержки для массированного нападения", - отметил Райснер.

Затем Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику, продолжал он. "Они пытаются продвигаться маленькими штурмовыми группами, эта тактика очень и очень медленная, но она приносит успех", - полагает полковник. По его мнению, до саммита НАТО в Вильнюсе стоит ожидать более интенсивных боев, поскольку ВСУ "хотят еще раз показать, что в состоянии отвоевывать территории".

Как сообщали в Минобороны России, Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.