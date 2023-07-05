Глава Военного комитета НАТО признал, что наступление Украины идет очень сложно

Роб Бауэр предупредил, что оно потребует длительного времени

БРЮССЕЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр признал проблемы наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предупредил, что оно будет очень сложным и потребует длительного времени.

"Сейчас очень, очень сложное время для них (ВСУ - прим. ТАСС)", - сказал Бауэр журналистам в Брюсселе. "Наступление - это всегда очень сложно. Не надо думать, что это легкая прогулка, так никогда не будет, - отметил он. - Такие операции - это очень сложно, и я думаю, то, как они (ВСУ - прим. ТАСС) делают это, достойно похвалы".

Ранее представители администрации президента США Джо Байдена заявили о том, что считают результаты первых двух недель так называемого контрнаступления ВСУ "отрезвляющими". Хотя официально в Вашингтоне призывают к терпению, говоря об итогах украинского наступления, высокие должностные лица США в частных беседах нередко выражают обеспокоенность медленным продвижением.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.