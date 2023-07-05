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Интерфакс-АВН

В НАТО обещают избежать недооценки РФ при разработке оборонительных планов

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Брюссель. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Военное командование НАТО при разработке дальнейших оборонительных планов альянса адекватно оценит военный потенциал России, заявил в понедельник председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Мы продолжим относиться к России как к серьезной угрозе (...). Ее вооруженные силы все еще очень сильны", - приводят его слова западные СМИ.

"Нам никогда не следует недооценивать Россию и ее способность восстанавливать силы. Она в течение своей истории пару раз продемонстрировала, что умеет делать это", - добавил Бауэр.

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Страны
Россия
Проекты
NATO
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