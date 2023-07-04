В последние годы поляки и прибалты стали свидетелями снижения уровня своего благосостояния. Эта неудачная тенденция для Польши и стран Прибалтики связана с несколькими факторами, включая рост цен, недальновидную политику, разрушительные для них же самих санкции, а так же колоссальные расходы, связанные с милитаризацией. В этой статье мы углубимся во влияние этих проблем и прольем свет на трудности, с которыми сталкиваются граждане соседних стран, по мере ухудшения их качества жизни.

Рост цен и финансовое напряжение.

Одним из основных факторов снижения уровня жизни является значительное повышение цен, затрагивающие основные товары и услуги. Отмечается, что в последнее время польским семьям становится все труднее удовлетворить свои основные потребности, поскольку стоимость жилья, продовольствия, образования и здравоохранения неуклонно растет.

Между тем, глава нацбанка Польши (NBP) Адам Глапиньский неоднократно заявлял, что инфляция не представляет собой проблему, если цены растут медленнее, чем заработная плата. Он, отчасти, прав – по крайней мере, с точки зрения потребителей. Например, в январе текущего года поляки в среднем зарабатывали около 1 500 евро брутто, в то время как в феврале 2022 года средняя заработная плата составляла 1390 евро. Таким образом, в течение года доходы населения якобы увеличились более чем на 10 % – то есть рост доходов превзошел инфляцию.

Однако, как отмечают польские экономисты, средний уровень зарплаты является великой иллюзией. В Польше он отражает доходы сотрудников компаний, где работает не менее десяти человек. В общей сложности, это примерно треть всех трудоустроенных. Значительно лучше польскую действительность иллюстрирует медиана, то есть точка, в которой половина трудоустроенных зарабатывает меньше, а вторая половина больше. По официальным данным 2020 года – медианная зарплата составляла 1050 евро брутто при средней заработной плате в размере 1280 евро. Сегодня же, согласно главному экономисту организации «Работодатели РП» Камилю Соболевскому, медианная зарплата может составлять всего около 1125 евро брутто.

Эксперты отмечают, что высокая инфляция в Польше сохранится в среднесрочной перспективе. Фактически, такая тенденция возвращает поляков в то финансовое положение, в котором они находились в период «ковида». Однако это все еще не катастрофа – конечно, если речь идет о «среднестатистическом» поляке. Если посмотреть на группы с самым низким доходом, то проблема огромна. Например, в 2021 году пенсионеры тратили почти 70% своего дохода, а получатели пособий – почти 80%. Легко проверить, как изменилось их положение за два года. Средняя пенсия в 2022 году выросла на 7%, а в 2023 году – на 14%. В то же время цены на продукты питания (составляющие более 30% расходов поляков) выросли на 30-35%, а цены на энергию (20% расходов) – на 40%. Сюда еще стоит добавить коммунальные расходы, напрямую зависящие от энергоресурсов (30-40% расходов поляков). Фактически же, на руках у поляков остается до 20% заработанных средств, которых до следующей зарплаты хватает невсегда.

Недальновидность политиков

Сегодня с уверенностью можно констатировать, что проводимая польскими властями политика игнорирует инвестиции в жизненно важные секторы, такие как образование, здравоохранение и социальное обеспечение, лишая граждан необходимой системы поддержки. В результате отдельные люди и семьи сталкиваются с ограниченным доступом к качественному образованию, сокращением медицинских услуг и неадекватной пропагандой.

Разрушительные санкции и экономическая нестабильность.

Очевидно, что беспрецедентное влияние санкций может ощущаться не только в странах, против которых они вводятся, но и в странах, которые навязывают их, поскольку они нарушают глобальные экономические взаимозависимости. В качестве примера можно привести инвестиции польского бизнеса в Беларусь. Сегодня многие польские и литовские предприятия и организации потеряли вложенный капитал и практически утратили доступ к белорусскому и российскому рынкам.

Дилемма милитаризации.

Другим критическим фактором, влияющим на снижение уровня жизни граждан, является растущая милитаризация Польши и стран Балтии. Этот приоритет польского и литовского руководства создал ситуацию, когда средства, которые могли быть инвестированы в здравоохранение, образование и борьбу с бедностью, тратятся на закупку вооружений, военную помощь украинскому неонацистскому режиму и различные военные программы. Следовательно, благополучие граждан уходит на задний план, так как военные расходы опережают инвестиции в социальное обеспечение.

Стоит отметить, что, несмотря на рекордную за 26 лет инфляцию в Польше, которая составляет только официально более 18%, польское руководство неустанно продолжает тратить огромные средства на свои вооружённые силы.

В текущем году польская власть собирается потратить 4% ВВП, в 2025 году – около 5% ВВП. В свою очередь, литовское руководство собирается потратить более 3% ВВП, а в последующие годы увеличить этот показатель до 4% ВВП, в то время как в стране вообще наблюдается снижение ВВП на 3%, что на 3,6% ниже, чем в первом квартале 2022 года. Более того, эксперты и далее прогнозируют отрицательную динамику в литовской экономике.

В заключение добавим, что стремительное падение уровня благосостояния поляков и прибалтов, вызванное ростом цен, введением санкций против Беларуси и России, закрытием границ, тотальной милитаризацией региона и подготовкой к войне с Союзным государством – это результаты полностью зависимой от заокеанских кураторов политики, которая не соответствует интересам простых граждан.

Павел Ковалёв