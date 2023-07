Главы 160 европейских компаний раскритиковали готовящийся закон об ИИ в Евросоюзе

Разрабатываемый в Евросоюзе закон (AI Act) об искусственном интеллекте (ИИ) поставит под угрозу конкурентоспособность и техническую независимость Европы, сообщает в пятницу Reuters со ссылкой на открытое письмо 160 глав компаний, включая Renault и экстремистскую Meta.

Напомним, в мае 2023 комитеты Европарламента по внутреннему рынку и защите потребителей (Internal Market and Consumer Protection Committee, IMCO), а также по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, LIBE) согласовали новые положения AI Act. Европарламентарии внесли поправки, запрещающие «интрузивное и дискриминационное использование ИИ-систем».

В свою очередь представитель Еврокомиссии заявлял, что компании, которые внедряют инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT или Bard, потенциально способные «генерировать дезинформацию», должны помечать подобный контент для недопущения фейковых новостей.

Подписанты предупредили, что инициативы ЕС в области генеративного ИИ приведут к зарегулированности, а компании, занимающиеся разработкой подобных систем, столкнутся с высокими расходами на выполнение всех предписаний. Кроме того, принятие AI Act сопряжено с рисками «непропорциональной ответственности» разработчиков.

Главы компаний также заявили, что законодательная инициатива ЕС может привести к тому, что инновационные компании и инвесторы покинут рынок Евросоюза.