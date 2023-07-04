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Техкульт

В России может появиться единый оператор 5G-сетей под контролем силовых ведомств

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В России может появиться единый оператор 5G

Минцифры внесло предложение о создании в России единого оператора 5G-сетей с участием государства, которому бесплатно выдадут популярные во всем мире для 5G-сетей диапазоны от 3,4 до 3,8 ГГц и который будет иметь «режим совместимости» с силовыми ведомствами.

Причем последнее уточнение подразумевает, что российские спецслужбы поделятся своими частотами под работу сетей пятого поколения, но будут иметь возможность в самостоятельном порядке контролировать соответствующие базовые станции с возможностью их отключения когда угодно и где угодно. При этом обсуждение вопросов, связанных с развертыванием единого оператора сети 5G началось еще в 2020 году, когда «МегаФоном» и «Ростелеком» были созданы «Новые цифровые решения», которые должны были заняться тестированием работы связи в диапазоне от 4,4 до 4,99 ГГц. Позднее к проекту подключились специалисты «Билайна» и «МТС», а работать единый оператор, как ожидается, будет на сетевой инфраструктуре «Ростелекома», хотя выбор якорного оператора для конкретного региона будет рассматриваться отдельно.

В России может появиться единый оператор 5G

Здесь нужно отметить, что идея о создании 5G-оператора изначально была воспринята участниками данного рынка отрицательно, так как с 2020 года они самостоятельно развивали свои сети в формате оборудования 5G-Ready, а участие в совместном проекте требовало от них дополнительных расходов. Кроме того, на данный проект косо смотрела и ФАС, логично опасаясь возможной монополизации, а также снижения финансовой выгоды государства от проведения частотных аукционов. Однако в 2022 году в отрасли случился весьма серьезный дефицит телеком-оборудования и операторы резко поменяли свои взгляды — теперь они недовольны тем, что совместный оператор занимался только исследованиями, а не готовил проект создания общей сети и не обсуждал его создание с руководством силовых ведомств, которыми и заняты частоты 3,4–3,8 ГГц, практически во всем мире отданные под 5G.

Макс Антонов

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Страны
Россия
Продукция
Ил-214 (МТС)
Компании
ФАС
Проекты
2020-й год
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