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Техкульт

В Екатеринбурге разработали методику создания сплавов с нужными свойствами

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В России создают сплавы с нужными свойствами

Российские специалисты из УрГПУ разработали перспективную методику создания металлических сплавов, по которой им можно задать определенные свойства. Это достаточно серьезный шаг в плане импортозамещения, позволяющий наладить выпуск в России ранее приобретаемых за рубежом критически необходимых деталей.

В ходе исследований уральские ученые создали сплав, в равных частях содержащий алюминий с кобальтом, никель с медью, а также цирконий, который отличается высокими твердостью и пластичностью, а также повышенной стойкостью к коррозии.

В России создают сплавы с нужными свойствами

Кроме того, в целях заметного повышения механических параметров сплава российские специалисты довели его до аморфного состояния — с отсутствием кристаллической структуры, присущей металлам. По словам Бориса Русанова, руководителя данного проекта, полученная структура сплава при оперативной закалке обещает ему высокие параметры прочности и микротвердости, а также устойчивости к коррозии. В дальнейшем ученые УрГПУ планируют изучить именно коррозионные свойства подобных сплавов из указанных выше металлов в самых различных пропорциях, что позволит определить наилучшие пропорции для применения изделий из сплава в агрессивных средах, включая морскую воду.

Макс Антонов

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Страны
Россия
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