Польское руководство нашло применение американскому ядерному оружию

США крайне прохладно отреагировали на мольбы польского руководства о размещении в их стране ядерных бомб. Казалось бы, странно, что Варшава продолжает проталкивать эту идею, с военной точки зрения для США бессмысленную. Однако для поляков смысл есть, и он имеет отношение к начавшейся в Польше избирательной гонке.

Польша объявила о желании стать участницей ядерной программы НАТО Nuclear Sharing, которая позволяет размещать американское ядерное оружие в других странах альянса. Как, например, прямо сейчас американские ядерные бомбы находятся на авиабазах в Германии и Италии. Это желание польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обосновал тем, что Россия разместила тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии.

Казалось бы, все понятно – симметричный ответ. Хотя есть и странность – ведь российский Калининград находится с Польшей по соседству. Там, как и на всей прочей территории России, тоже вполне может находиться российское ТЯО, но Польшу это до последнего времени не волновало. По крайней мере, публично.

А кроме того, есть куда более важный нюанс – США не горят желанием размещать в Польше столь серьезное вооружение, поскольку не видят в этом военного смысла. Для Варшавы это не секрет, так как несколько лет назад поляки уже поднимали этот вопрос. Вот и сейчас в Белом доме просто отказались спекулировать на эту тему. Намек, казалось бы, вполне прозрачный. Тем не менее Моравецкий заявляет, что "надеется убедить партнеров по НАТО" (читай – США) в необходимости размещения в его стране ядерного оружия.

Ядерные амбиции, заявленные польским руководством, преследуют прежде всего пропагандистские, а не военные цели. Осенью в Польше должны состояться парламентские выборы. Правящая партия "Право и справедливость" в уже, по сути, начавшейся предвыборной кампании делает ставку на раздувание русофобских настроений и выставление своих главных оппонентов из партии "Гражданская платформа" в качестве агентов Москвы.

Основной удар партия премьера Моравецкого наносит по лидеру оппозиции Дональду Туску, который занимал премьерский пост с 2007 по 2014 год.

Недавно по первому каналу польского телевидения был показан документальный фильм "Reset" (перезагрузка). В нем утверждается, что в 2007 году проект американской противоракетной обороны в Польше был готов к реализации, но ситуация изменилась в октябре того же года после победы на парламентских выборах партии "Гражданская платформа" Дональда Туска. Авторы фильма обращают внимание, что первый официальный визит в феврале 2008 года новый премьер совершил в Москву – и встреча Туска с Владимиром Путиным стала началом политики перезагрузки в польско-российских отношениях.

Через месяц после встречи с российским лидером Туск провел переговоры с президентом США Джорджем Бушем – младшим в Вашингтоне. В фильме представлены рассекреченные материалы из архива экс-президента США, из которых следует, что американский лидер хотел довести до конца вопрос создания американской базы в Польше, но польское правительство начало затягивать этот процесс, выдвигая все новые условия.

И самое пикантное – в разговоре с Бушем Туск признался, что в случае реализации американского проекта ПРО Путин пригрозил ему нацелить российские ракеты на Польшу. Из этого провластные польские журналисты делают вывод: Туск под давлением Путина похоронил проект американской системы ПРО в Польше и тем самым поставил под угрозу безопасность Речи Посполитой.

В реальности в 2009 году американские планы по созданию противоракетной системы в Восточной Европе были пересмотрены пришедшим к власти президентом Бараком Обамой. При этом позиция Москвы, действительно, была учтена американцами. "Мы учитываем здесь интересы России, которая считала, что наша предыдущая программа ПРО абсолютно не соответствует российским интересам", – говорил Обама.

Официальная просьба нынешних властей Польши разместить на их территории натовское ядерное оружие – второй акт этой предвыборной пьесы. Дескать, Туск испугался России и не защитил поляков от потенциальной русской агрессии, а мы не боимся, мы защитим. Накачанный русофобией польский избиратель должен на это клюнуть, считают в партии "Право и справедливость".

Правда, пока что опросы общественного мнения говорят об обратном. Несмотря на массированную пропаганду со стороны государственного телевидения, "Гражданская платформа" сокращает разрыв от действующей партии власти в рейтинге поддержки избирателей.

Еще одним адресатом фильма о прогнувшемся под Кремль Туске и демонстративной просьбы Моравецкого о ядерном оружии является американский истеблишмент. Несмотря на декларируемое польско-американское союзничество, правительство демократов в Вашингтоне с неудовольствием смотрит на консервативную политику правящей польской партии.

В Польше с некоторыми исключениями запрещены аборты, Варшава всячески противится приему мигрантов из Африки и Азии, польские официальные лица позволяют себе нелицеприятные высказывания о представителях ЛГБТ. Экс-посол США в Польше Джоржетт Мосбахер в 2020 году прямо заявила, что репутация Польши как враждебной к ЛГБТ страны приводит к неблагоприятным решениям относительно американских инвестиций и даже оказывает влияние на военное сотрудничество с Америкой.

Правительству Джо Байдена гораздо удобнее было бы иметь дело с либеральной "Гражданской платформой" во главе с поработавшим в структурах Евросоюза Дональдом Туском.

Примечательно, что на последних выборах президента США "Право и справедливость" "болела" за Трампа, а "Гражданская платформа" – за Байдена. Туск не скупился на славословия в адрес кандидата от демократов и прогнозировал проблемы в отношениях нового американского президента с действующим польским руководством. "Джо Байден известен не только своей симпатией к Польше, но и ко всему нашему региону. Поэтому предположения о том, что его победа будет означать какие-то проблемы для Польши, абсурдны. Проблемы будут не для Польши, а для польского руководства", – уверял лидер "Гражданской платформы".

У правящей польской элиты есть все основания полагать, что американцы могут вмешаться в выборы в Польше, тем более что у них есть для этого мощный информационный ресурс – оппозиционный телеканал TVN, принадлежащий Discovery. В 2021 году польский парламент, где большинство мест пока принадлежит представителям "Права и справедливости", даже принял специальный закон, чтобы лишить TVN лицензии, но президент Анджей Дуда под давлением американцев вынужден был наложить вето.

Видимо, в правящей партии рассудили, что если уж нельзя похвастаться перед заокеанскими партнерами либеральными ценностями, то, может быть, удастся прельстить их готовностью к углубленному военному сотрудничеству, чего, согласно фильму "Reset", не может им гарантировать Дональд Туск. Соответственно, размещение российского ядерного оружия в Белоруссии здесь только повод для обращения к НАТО, но не реальная причина.

Скорее всего, до размещения ядерных ракет в Польше дело так и не дойдет, но в Вашингтоне отметят, что Дуда и Моравецкий готовы взять под козырек в случае появления у американцев реального желания разместить ТЯО в непосредственной близости от российских границ. А вот по поводу Туска такой уверенности нет, хоть члены "Гражданской платформы" и участвовали в недавно прошедшем в Варшаве гей-параде. Таким образом, скоро мы узнаем, что для американцев важнее – либеральные ценности или геополитика.

Кирилл Аверьянов