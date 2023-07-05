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США стали испытывать к Финляндии "особый интерес"

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Байден
Байден.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Главная причина визита президента Байдена в Хельсинки связана с членством страны в НАТО, пишет Verkkouutiset. Военный эксперт Ярно Лимнелл считает, что Финляндия сейчас представляет для альянса "особый интерес", учитывая 1300 километров ее сухопутной границы с Россией.

Конста Тарнанен (Konsta Tarnanen)

Президент США Джо Байден (Joe Biden) посетит Финляндию 13 июля. В ходе визита он примет участие в саммите стран Северной Европы и США, организованном президентом республики Саули Ниинистё (Sauli Niinistö). В рамках визита также cостоится двусторонняя встреча Ниинистё и Байдена.

Депутат от партии "Национальная коалиция", доктор военных наук, майор в отставке Ярно Лимнелл (Jarno Limnéll) подчеркивает, что визит президента США в Финляндию — крайне редкое явление. "До этого президент США посещал Финляндию в XXI веке всего один раз", — отметил Лимнелл в Твиттере.

По его словам, главная причина визита связана с членством Финляндии в НАТО. Финляндия сейчас представляет для альянса особый интерес в отношении разработки совместных оборонных планов. Кроме того, своим визитом Байден открыто заявляет о поддержке и признательности Финляндии как надежному союзнику, уверен Лимнелл.

По мнению Ярно Лимнелла, визит является важным сигналом для России. "В гарантиях безопасности теперь учитываются 1300 километров сухопутной границы. Суверенитет следует уважать", — напоминает он.

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