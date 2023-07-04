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Американцы: Киев готовит Запад к полному провалу контрнаступления

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Бронетехника ВСУ в Донецкой области
Бронетехника ВСУ в Донецкой области.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

ВСУ вновь потеряли территории на востоке страны, пишет Breitbart. Читатели портала считают, что Киев постепенно готовит Запад к полному провалу контрнаступления. "Если подручные Зеленского говорят миру, что дела плохи, можете не сомневаться в скором поражении", — пишет один из них.

Оливер Лейн

Несмотря на сообщения о скромных успехах на востоке страны, ВСУ снова потеряли территории вблизи Донецка. Об этом сообщила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр, отметив, что "сейчас горячо" по всей линии фронта.

Последние данные Министерства обороны Украины о ходе борьбы с Россией и возвращении территорий, часть которых уже почти десять лет находится под контролем прокремлевских сил, свидетельствуют о неоднозначной ситуации: успехи на юге, но потери на востоке.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что "с тяжелыми боями" силы обороны постепенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлении. По ее словам, "войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, переброской резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед".

На востоке страны ситуация менее обнадеживающая. Маляр сообщила, что "сейчас горячо" по всей линии фронта: в этом участке ВСУ не достигают успехов, а российская армия продвигается на нескольких направлениях — Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Сватовском. "Ситуация довольно сложная", — отметила она.

За прошедшую неделю украинские силы освободили около 20 квадратных километров территории на юге и пять квадратных километров на востоке. Эти успехи станут дополнением к 100 квадратным километрам, которые, по словам Киева, уже были освобождены на юге страны по состоянию на прошлую неделю. Эта цифра — площадь которой чуть меньше Статен-Айленда — подчеркивает медленный прогресс в борьбе за освобождение десятков тысяч квадратных километров, находящихся под контролем России.

Контрнаступление ВСУ продолжается уже четвертую неделю после перехода конфликта в менее острую фазу в зимне-весенний период. По словам Маляр, Украина сдает позиции в районе Авдеевки — именно там почти месяц назад страна заявила о своих первых успехах.

Как сообщается, медленные темпы контрнаступления до сих пор были предметом обсуждения в генштабе Украины. Владимир Зеленский признал, что дела идут "медленнее, чем хотелось бы".

На прошлой неделе глава ВСУ Валерий Залужный переложил вину на союзников страны по НАТО за недостаточно быстрые поставки военной техники, заявив, что "его это бесит". Он заявил, что его войска превосходят по численности русские, и сказал, что ему нужно больше вооружений от Запада, включая истребители F-16.

Комментарии читателей:

SiberianRhod

Если подручные Зеленского говорят миру, что дела плохи, можете не сомневаться в скором поражении. Они просто готовят западные СМИ к полному провалу.

akira sendoo

Насколько же плоха Украина, что даже с миллиардами от Запада, они все равно проигрывают. Зачем мы продолжаем спонсировать поражение?

liberum_oratio

Новый повод для Зеленского поехать по миру с протянутой рукой.

LuciusAnnaeusSeneca

Российские войска уходят с небольшого участка фронта, чтобы позволить украинским силам занять его, а затем обработать его авиацией и артиллерией. Украинцы несут большие потери в личном составе и технике (в "огневом мешке"). Им придется либо уйти, либо русские вытеснят их. Украинцы, похоже, продолжают попадаться на эту уловку.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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