Украинский генерал опасается наступления России на Часов Яр

Украинский военачальник Сырский заявил об угрозе наступления России на Часов Яр

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о тяжелых боях на артемовском направлении и угрозе наступления на подконтрольный Киеву Часов Яр.

"Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно жарко", - приводит слова Сырского издание "Украинская правда". Он отметил, что есть угроза наступления на Часов Яр, который находится приблизительно в 20 километрах от Артемовска.

Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.