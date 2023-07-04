Blue Origin намерена построить пусковой комплекс и конкурировать со SpaceX

Как заявил гендиректор компании Боб Смит, конкретное место еще не выбрали

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Американская ракетостроительная компания Blue Origin, принадлежащая владельцу Amazon Джеффу Безосу, ищет площадку для строительства международного стартового комплекса для запуска космических кораблей и рассчитывает на конкуренцию со SpaceX. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор компании Боб Смит.

Как он заявил в интервью газете Financial Times, поиски пока находятся на ранней стадии, конкретное место еще не выбрано. Новая площадка необходима компании, чтобы увеличить число запусков и удовлетворить запросы клиентов, поскольку Blue Origin получает заказы "на миллиарды долларов", пояснил Смит. Сейчас компания осуществляет запуски со стартовой площадки в штате Техас и космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Газета отмечает, что Blue Origin была первой частной компанией, успешно осуществившей запуск, приземление и повторный запуск ракеты. Однако постоянные задержки производства привели к тому, что она в конечном итоге стала уступать SpaceX, которая уже провела несколько успешных миссий на Международную космическую станцию.

Компания ищет новых партнеров в Европе, чтобы расширить предложение услуг, связанных с космической сферой - от строительства двигателей до запуска ракет. Это действительно может позволить ей увеличить число запусков и конкурировать со SpaceX, считают аналитики. "Я думаю, в Европе у нас множество возможностей", - подчеркнул Смит.

В настоящее время компания разрабатывает сверхтяжелую двухступенчатую многоразовую ракету-носитель New Glenn, которая должна совершить 12 полетов в ближайшие пять лет. Первый запуск ожидается в 2024 году. "Нам нужно выполнить этот заказ и быть в состоянии проводить полеты и делать это хорошо. Наша задача состоит в том, чтобы наладить цикл производства и запуска", - сказал Смит, отметив, что не боится конкуренции с другой сверхтяжелой ракетой - Starship от SpaceX.