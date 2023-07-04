В НАТО признали, что реализация новых оборонных планов займет много лет

Адмирал Бауэр: реализация планов НАТО на случай конфликта с Россией займет много лет

БРЮССЕЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Реализация новых оборонных планов НАТО, подписание которых ожидается на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля и которые предусматривают действия на случай военного противостояния с Россией, займет много лет, признал глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.

Ранее стало известно, что НАТО на саммите планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ, усиления уровня координации между военными ведомствами государств-членов и коллективным командованием альянса, а также повышения боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией.

"Российские вооруженные силы <…> восстановятся в ближайшие годы… Мы будем продолжать рассматривать Россию как серьезную угрозу… Это может дать нам время, потому что формирование сил высокой готовности, необходимых для полной реализации новых оборонных планов, потребует значительное количество лет", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Бауэр подтвердил, что в НАТО считают, что контрнаступление на Украине продвигается "предсказуемо медленно". "Контрнаступление – это сложно, не надо считать, что это легкая прогулка… На Украине значительное количество русских и значительные оборонительные препятствия… Неудивительно, что это (контрнаступление – ред.) не идет быстро", - пояснил он.

Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг

Другой высокопоставленный натовский представитель командования Мэтью ван Ваген заявил в Брюсселе о необходимости "во что бы то ни стало поддерживать Украину, чтобы она не проиграла", поскольку это, по его мнению, станет "началом еще большей нестабильности".

Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи с планами по наращиванию военного присутствия у российских границ, впервые со времен холодной войны альянс "полностью увяжет планирование в коллективной обороне с планированием для своих сил, возможностей, а также командования и контроля, расширит программу учений". В результате НАТО, по словам генсека, получит более 300 тысяч военных в высокой степени готовности с существенной морской и воздушной поддержкой. По данным СМИ, эти секретные планы, включающие тысячи страниц, впервые со времен холодной войны описывают, как альянс планирует реагировать в случае "нападения со стороны России".

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.