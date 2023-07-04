Войти
Lenta.ru

В «Ростехе» рассказали об отличиях винтовки СВЧ от СВД

257
0
0
СВЧ
СВЧ – снайперская винтовка, созданная под руководством конструктора концерна «Калашников» Андрея Чукавина.
Источник изображения: rostec.ru

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая поступает на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД), легче предшественницы. Об отличиях новой винтовки рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Отмечается, что СВД приняли на вооружение Советской армии ровно 60 лет назад. Винтовка, которую продолжают эксплуатировать в Вооруженных силах России, остается самым массовым в мире снайперским оружием.

По словам Оздоева, СВД — надежная винтовка, но прогресс не стоит на месте. «Специалисты "Калашникова" (входит в "Ростех") постоянно совершенствуют конструкцию, работают над улучшением эргономики, повышением боевых характеристик. Результатом стала винтовка СВЧ, которая вобрала в себя все лучшее от предшественницы и вместе с тем имеет ряд выгодных отличий. Уверен, что это оружие отметит не один серьезный юбилей, как и СВД», — сообщил он.

Собеседник агентства отметил, что у СВЧ меньший вес за счет использования современных материалов и относительно малые габариты. Это повышает мобильность бойца и позволяет применять СВЧ в ближнем бою. Новая винтовка получила телескопический приклад и возможность установки любого навесного оборудования. Как и СВД, СВЧ использует патрон калибра 7,62 на 54 миллиметра, но кучность стрельбы удалось увеличить почти на 30 процентов. Также СВЧ оснащена двухсторонним флажком включения предохранителя, которым удобно управлять и правой, и левой рукой.

В мае президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что на вооружение Российской армии приняли СВЧ. По его словам, от военнослужащих, использующих винтовку, поступают положительные отзывы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
20.09.2022
Минобороны планирует закупать новую снайперскую винтовку СВЧ
11.10.2021
На юге РФ прошла активная фаза российско-пакистанского учения "Дружба-2021"
11.10.2021
Спецназ Пакистана высоко оценил российские БТРы
04.02.2021
В Дальневосточное ВОКУ впервые поступили современные снайперские винтовки СВ-98
22.06.2020
До конца года в ВДВ поступит более 11 тыс. ед. стрелкового и переносного огнестрельного оружия
11.02.2020
Помеха сверху: в армии созданы отряды по борьбе с дронами
15.10.2014
Второе пришествие «Ратника»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:54
  • 52426
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.07 01:53
  • 38
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 03.07 23:33
  • 21
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.07 22:48
  • 1
Светлый в путь: ученые РФ приблизились к созданию фотонного компьютера
  • 03.07 19:45
  • 2
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 03.07 19:38
  • 470
Претензии к администрации сайта
  • 03.07 19:17
  • 2
Армия США объявила боеготовой первую опытную батарею ракетного комплекса MRC Typhon
  • 03.07 19:05
  • 3
Ответ российской «Армате»: Южная Корея представила концепт будущего танка K3
  • 03.07 18:33
  • 5
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 03.07 17:51
  • 17
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 03.07 17:44
  • 77
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 03.07 16:29
  • 1
Скользко можно: ученые создали самоочищающиеся покрытия
  • 03.07 15:15
  • 2
Медведев: потраченные на оружие для Украины деньги могли бы пригодиться простым французам
  • 03.07 15:13
  • 3
Стоимость самолёта МС-21 растёт
  • 03.07 13:15
  • 4
Действительно ли Россия применила «Охотника» на Украине?