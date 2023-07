На Западе появились разговоры об ограниченной ядерной войне

Источник изображения: © CC0 / Public Domain Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office

Текущие мировые конфликты сопровождает риск применения ядерного оружия, пишет Časopis argument. Впервые в наши дни ядерное оружие рассматривается как реальное военное средство. В новых стратегических военных документах США уже говорится об ограниченной ядерной войне.

В настоящее время растет риск применения ядерного оружия. Дело тут не просто в регрессе до мировоззрения холодной войны. Хотя во времена холодной войны и были те, кто считал ядерное оружие самым крайним средством ведения войны, но таких насчитывалось немного, и главная цель ядерного оружия заключалась в другом. Оно служило средством отпугивания врага. Не только державы, но и другие национальные государства считали ядерное оружие средством сдерживания. Первое его применение в конце Второй мировой войны в Хиросиме и Нагасаки на самом деле было испытанием этого нового типа оружия массового уничтожения, но с тех пор оно больше никогда не применялось. В рамках доктрины взаимного уничтожения (MAD = Mutual Assured Destruction) США и Советский Союз создали ядерное оружие для того, чтобы предотвратить войну. Ввиду вероятности взаимного уничтожения применение ядерного оружия долгое время считалось "немыслимой идеей" — вплоть до настоящего времени.

Теперь мы вступили в новую эпоху военных угроз. Впервые в истории человечества ядерное оружие рассматривается как реальное военное средство в различных будущих вооруженных конфликтах. Новые американские стратегические документы, политические позиции и корпоративные интересы подтверждают перемену, которая зреет в последние несколько лет. В чем причина такой перемены? Какие группы интересов к ней стремятся? Какими будут последствия для общества после завершения ядерного столкновения?

Текущие угрозы

При администрации Дональда Трампа началось размывание разницы между конвенциональным и ядерным оружием. Звучал аргумент о том, что возможно применение маломощного ядерного оружия и "всего" несколько единиц, что не приведет к всемирному апокалипсису. Опасность ядерного уничтожения определенной цели и истребление всего вокруг нее сейчас намного больше, чем во времена холодной войны.

Учитывая, что многим трудно реально представить себе сценарий ограниченной ядерной войны или "только" одного единственного ядерного удара и его последствий для общества, то стоит подобную ситуацию коротко описать.

Велика вероятность, что кто-нибудь рано или поздно воспользуется традиционным ядерным оружием, возможно, портативным вариантом ядерной бомбы в каком-нибудь большом городе. В рамках гипотезы рассмотрим небольшой взрыв бомбы мощностью 15 килотонн. Бомбу такой же мощности сбросили на Хиросиму. Сегодня она считается маломощной. Число жертв достигло бы не менее ста тысяч человек, если не больше, и город из-за радиации стал бы непригоден для проживания. Электромагнитный импульс вывел бы из строя все электрические приборы в городе. Коллапс местной экономики и администрации поставил бы под угрозу жизни миллионов людей в городе и окрестностях, а также десятков миллионов по всей стране. Ущерб достиг бы сотен миллионов долларов, и этот удар серьезно повлиял бы на мировые биржи. Мир на какое-то время оказался бы парализован.

В случае применения ядерного оружия во многих уголках мира люди жили бы в ожидании ответа и потенциальной ядерной мести. Люди не готовы к риску ядерного противостояния, да и другим подобным рискам, и большинство ученых-гуманитариев и социологов не исключение. И неважно, кто начал бы войну: кто-то другой, и тогда Соединенным Штатам пришлось бы прибегнуть к ответным мерам, или само американское правительство выступило бы зачинщиком.

Стратегические документы

Что именно излагают американские политики и военные руководители в своих стратегических планах, касающихся означенной проблематики? Наиболее важный документ, который может дать представление об основных стратегических тенденциях, — это Национальная стратегия безопасности, которую постоянно обновляют с 1987 года, когда Рейган представил ее первый вариант. В своей первой стратегии, озвученной публично в Здании Рональда Рейгана в декабре 2017 года, президент Дональд Трамп рассказал, как его девиз "Америка на первом месте" отразится на сфере безопасности (National Security Strategy of the United States of America, 2017). Тем самым он хотел полностью отмежеваться от того, что считал политикой уступок и пораженчества Обамы. В Стратегии выделены две основные ядерные державы: Россия и Китай, называемые "ревизионистскими". Они якобы стремятся "формировать мир, не приемлющий американских ценностей и интересов". В документе за этими двумя государствами признается ключевое международное влияние, и они упоминаются там постоянно: Китай — 33 раза, а Россия — 26 раз. Подтекст документа подразумевает, что США как держава слабеют в том, что касается сохранения их ведущей роли в мире. В свою очередь, Китай и Россия преподносятся как державы на подъеме сил, которые распространяют свое влияние, прежде всего, благодаря экономическому и политическому сотрудничество со многими народами. Главная мысль этой концепции — идея контраста между однополярным и многополярным миром. Соперником США считается Россия в европейской и азиатской части мира и Китай преимущественно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стратегия рассматривает их как фундаментальных противников не только в международной сфере, но и на цивилизационном поле ввиду разницу между ценностями, которые проповедуют США, и ценностями притеснения индивидуализма и насаждения общественного единообразия, которые отстаивают противники.

Обзор ядерной политики

В "Обзоре ядерной политики" (Nuclear Posture Review) Соединенных Штатов Америки в 2018 году подробно изложен план в области ядерных вооружений, который резко контрастирует с вариантом "Обзора ядерной политики" Барака Обамы 2010 года. Тот еще составлялся в духе антиядерной речи Обамы в Праге 2009 года. "Обзор ядерной политики" 2018 года, в котором уже рассматривается возможность применить маломощное ядерное оружие, хоть и придерживается традиционных политических линий, но при этом подводит нас к новой переломной эпохе в части политических и военных операций. Поскольку стоит цель сделать перспективу ограниченного ядерного удара или войны реальной. Я уже писал выше, что за американскими бомбардировками Хиросимы и Нагасаки кроется, прежде всего, желание испробовать применение ядерной энергии, то есть это было первое американское испытание ядерного оружия. Военной стратегией США тех лет этот шаг не предусматривался. Позднее страны Варшавского договора и государства-члены НАТО произвели не только новое более мощное ядерное оружие, но и менее мощное тактическое в виде ракет малой дальности и неуправляемых бомб (без системы наведения) и так далее. Однако все это было частью масштабных военных проектов по сдерживанию, главную роль в которых играли стратегические ядерные вооружения. Маломощному оружию в них не отводилась отдельная роль. И если после 1989 года оно и фигурировало в планах разных ядерных государств в рамках региональных отношений, то опять-таки как элемент сдерживания.

Последний обзор ядерной политики США, однако, не ограничивается проблемами на границах США или проблемами, связанными с угрозой самому существованию государства. Нет, обзор затрагивает геополитические амбиции за пределами США. Предлагается создать новый баланс ядерных вооружений, добавив маломощное ядерное оружие, которое можно применять отдельно и изолированно, не рискуя устроить крупномасштабный вооруженный конфликт. Это делает опасность применения такого оружия намного реальнее, поскольку последствия не будут столь разрушительными. Однако важно знать, что такое на самом деле "маломощное" ядерное оружие. Как правило, под этим подразумевается оружие способное в радиусе одной мили уничтожить все живое и все материальные объекты и серьезно нарушить жизнь общества в более широком радиусе. Этот тип тактических ядерных вооружений уже есть в арсенале США. Дональд Трамп хотел производить больше маломощного оружия и его вариантов. В определенных кругах царит уверенность, что подобную бомбу можно применять уже сейчас в разных типах конфликтов.

Попытки открыть дискуссию об изолированном применении маломощного ядерного оружия вне обширных военных программ, рассматривающих применение мощных ядерных вооружений, начались в связи с появлением новых технологий, которые позволяют противникам более тщательно контролировать действия друг друга. Продвинутые электронные системы, включая глобальные коммуникационные системы, оперирующие большими данными, интернет вещей, высокоточные военные системы и так далее, вероятно, позволяют применять ядерное оружие в ограниченном количестве в конфликтах, которые не разрастутся до мировой войны. О возможности применить этот тип вооружений первыми заговорили военные, корпоративные и политические игроки, но после инаугурации Дональда Трампа этот процесс пошел дальше. Технологии, прибыли, властные интересы и современная политика создали на него предпосылки, условия и возможности для реализации.

Заключение: стремление к миру

Главная опасность современных вооруженных конфликтов заключается в том, что они ведутся в момент, когда пересматривается само понимание ядерной войны. Если после Второй мировой войны и вплоть до недавнего времени идея ядерной войны фигурировала только как форма сдерживания неприятеля, а не как реальное военное средство (в подавляющем числе случаев), то в последние годы и, прежде всего, в новых стратегических военных документах США речь уже идет об ограниченной ядерной войне. Ограниченная ядерная война заключается в "немыслимой идее", то есть в реальном применении ядерного оружия — только на ограниченной территории.

