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РИА Новости

В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии

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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Девахина

Депутат Хамзаев предложил использовать изъятый по уголовным делам транспорт для нужд армии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) считает, что следует использовать транспорт, изъятый в рамках уголовных дел, и стоящий на штраф-стоянках более года, для нужд армии.

"Считаю, что любой арестованный транспорт, изъятый в рамках различных уголовных дел, который стоит на штраф-стоянках больше года, должен подлежать возможности использования для нужд Вооруженных сил и армии", - сказал Хамзаев РИА Новости.

По его мнению, такая норма должна быть законодательно урегулирована на федеральном уровне. Хамзаев добавил, что необходимо проработать и вопрос передачи конфискованного транспорта с карьеров – самосвалов, экскаваторов.

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