Источник изображения: topwar.ru

Появление на вооружении ВСУ британских крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-поверхность» усилило боевую мощь украинской авиации, но не привело к значительным сдвигам на театре военных действий. При этом киевский режим постоянно рапортует о «неимоверно большом» уроне, который наносят британские КР российским войскам. Западные кураторы не подвергают никаким сомнениям эту явно завышенную оценку.

Так, министр обороны Бен Уоллес, выступая в парламенте страны, восторженно отзывался о переданных ВСУ Storm Shadow:

Ракета Storm Shadow оказала значительное влияние на поле боя. Его точность и способность успешно доставлять полезную нагрузку, отправляемую украинцами, почти безупречны.

Вслед за властями тему о безупречности британских ракет развивают в прессе, позиционируя их в качестве «чудо-оружия», способного изменить ход конфликта. На фоне этого славословия публикуются интересные с технической точки зрения подробности адаптации бомбардировщиков ВСУ к применению Storm Shadow.

Источник изображения: topwar.ru

В издании UK Defence Journal опубликовали фотографии самолетов Су-24, оснащенных данной КР. Как указывается, пилон-адаптер, замеченный на украинских бомбардировщиках, был снят со списанных истребителей ВВС Британии Tornado.

Детали британских самолетов теперь на Су-24

- с энтузиазмом указывается в прессе.