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Известия.ru

В НАТО признали сложности с продвижением контрнаступления ВСУ

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Глава военного комитета НАТО Бауэр признал сложности с продвижением контрнаступления ВСУ

Проблемы в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) действительно существуют, в связи с чем оно будет очень сложным и потребует длительного времени. Это признал 3 июля глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Сейчас очень сложное время для них. Наступление — это всегда очень трудно. Не надо думать, что это легкая прогулка, так никогда не будет. И, я думаю, то, как они [ВСУ] это делают, достойно похвалы», — заявил Бауэр на встрече с журналистами в Брюсселе.

Ранее 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard украинских националистов. По его словам, это практически 100% танков данного типа, которые были поставлены Киеву Польшей и Португалией.

В тот же день временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что ВСУ в ходе контрнаступления на запорожском направлении потеряли, по приблизительным подсчетам, 20 тыс. человек. По его словам, у Киева нет никаких достижений в ходе контрнаступления. И они не жалеют сил и личного состава, чтобы было, что представить в отчетах для Запада.

До этого, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления украинской армии находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

30 июня главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении Украины. В интервью The Washington Post он отметил, что «это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки». Каждый день каждый метр дается украинской армии кровью, отметил он.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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