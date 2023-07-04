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ТАСС

Глава Минобороны ФРГ анонсировал получение Киевом нескольких десятков Leopard 1 A5

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Танк Leopard 1 A5
Танк Leopard 1 A5.
Источник изображения: Morris MacMatzen/ Getty Images

Борис Писториус сообщил, что эти танки предоставили Германия и Дания

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Украина в ближайшие недели получит несколько десятков танков Leopard 1 A5 от Германии и Дании. Об этом в понедельник заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita министр обороны ФРГ Борис Писториус, находящийся с визитом в Польше.

"Десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут на Украину в ближайшие недели", - сказал он.

Украинские войска уже применяли танки Leopard в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня. В Минобороны РФ неоднократно заявляли об уничтожении танков этого типа. 27 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

На днях потерю нескольких германских танков признал главком ВСУ Валерий Залужный. В интервью газете The Washington Post он, в частности, заметил, что Украина "получила танки не для парадов", а Leopard на поле боя - "это не Leopard, а еще одна цель". 

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Страны
Германия
Дания
Польша
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
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