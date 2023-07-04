Глава ЕК заявила, что ЕС должен обеспечить бесперебойное финансирование Украины на годы

Как считает Урсула фон дер Ляйен, нужно "поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя"

МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Евросоюз должен удвоить помощь Украине, обеспечить бесперебойное финансирование Киева на ближайшие годы и поставить ему все необходимое для "достижения победы на земле". Об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на торжественной церемонии в Мадриде в связи с началом председательства Испании в Совете ЕС.

"Мы должны удвоить усилия по поддержке Украины, обеспечить стабильное и постоянное финансирование Украины в ближайшие годы, создать фонд для поддержки Украины, объемом €50 млрд до конца года. Еврокомиссия рассчитывает на поддержку испанского председательства в доработке многолетнего бюджета Евросоюза для этого [имеется в виду выделение странами ЕС дополнительных взносов в бюджет ЕС]", - заявила она.

"Мы должны поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя. Теперь Испания должна принять меры для скорейшего одобрения Советом ЕС европейского пакта по производству боеприпасов [который предусматривает расширение производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм в Евросоюзе до 1 млн в год]", - продолжила фон дер Ляйен. Она также пообещала, что Брюссель приложит все усилия, чтобы предать суду всех ответственных за украинский конфликт.

В июне Еврокомиссия объявила о намерении обеспечить бюджетное финансирование Украине в период с 2024 по 2027 годы на уровне €50 млрд за весь период. Это составляет примерно €1,04 млрд в месяц, что не вполне соответствует заявленной цели "удвоения помощи", поскольку в 2023 году бюджетная помощь Евросоюза Киеву составляет €1,5 млрд в месяц.

Однако и для такого объема средств Еврокомиссия призвала страны ЕС внести в бюджет дополнительные взносы на сумму €66 млрд в ближайшие четыре года. Реакция стран Евросоюза оказалась неоднозначной, в частности, премьер Венгрии Виктор Орбан в ответ на этот призыв потребовал от Еврокомиссии объяснить, куда делись в общей сложности €70 млрд, уже направленные Евросоюзом и его странами членами на все виды помощи Украине с начала конфликта.