В Косово пройдут учения, заявили в НАТО

Сербские военные и бронетехника у трассы между поселком Рашка и КПП Ярине на административной линии между центральной Сербией и севером Косово и Метохии.

В начале этого месяца в Косово начнутся учения в юго-западной части края, горных районах Метохии в направлении Албании и Северной Македонии. Об этом заявил контингент НАТО в Косово (KFOR).

Сообщается, что регулярные маневры "Большая стена" (Big Rock) пройдут 4-6 июля.

"Учения будет проводить многонациональный контингент KFOR-Запад. Они повысят готовность и способности подразделений, будут включать в себя и ночное передвижение на земле и в воздухе", — указано в сообщении.

Уточняется, что маневры не нанесут вред гражданскому населению и коммерческой деятельности в восьми муниципалитетах.

В конце мая американский посол Джеффри Ховенир заявил, что остановка этапа крупнейших учений альянса Defender Europe 2023 в Косово вызвана силовой акцией Приштины на севере края. Глава самопровозглашенной республики Вьоса Османи 21 мая торжественно открыла этап маневров НАТО Defender Europe 2023 в Приштине и призвала к укреплению партнерства союзников НАТО.