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ТАСС

Шойгу: модернизация самолета-локатора А-50 повысит эффективность группировок войск

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Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Этот самолет-локатор поступает в войска с октября 2011 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Модернизация самолетов-локаторов А-50 на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени (ТАНТК) Г. М. Бериева повысит эффективность войск при решении боевых задач. Об этом заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Данные летающие радары применяются в специальной военной операции. Своевременная модернизация парка этих авиационных комплексов значительно повысит эффективность группировок войск в решении стоящих перед ними задач", - сказал Шойгу перед обсуждением вопроса о реализации ТАНТК им. Г. М. Бериева обязательств по государственному контракту на ремонт и модернизацию самолетов А-50.

Самолет-локатор А-50У поступает в войска с октября 2011 года. Он способен обнаружить пуск ракеты на расстоянии 800 км, вражеский истребитель - на дистанции свыше 300 км. Наземные и морские цели самолет обнаруживает на расстоянии 300 км. 

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Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Компании
Минoбороны РФ
ТАНТК им. Бериева
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