Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

ЦАМТО, 3 июля. В Национальном центре управления обороной РФ министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 3 июля провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в ходе мероприятия были затронуты вопросы проведения специальной военной операции, выполнения ГОЗ, формирования новых воинских частей.

Открывая совещание, генерал армии Сергей Шойгу сразу перешел к обстановке на передовой. По его словам, "только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных Сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 ед. бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".

"Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2500 ед. различного вооружения. Также за прошедший месяц российскими подразделениями войск противовоздушной обороны перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов", – продолжил глава российского военного ведомства.

По его словам, ни на одном из направлений специальной военной операции вооруженные силы Украины не достигли своих целей и понесли серьезные потери. Однако, несмотря на это, западные кураторы требует от командования ВСУ продолжать наступление.

"При этом Киев пытается компенсировать свою неспособность обеспечить успех на земле за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта. Благодаря профессиональным действиям наших военнослужащих удается минимизировать потери среди мирного населения и спасти сотни жизней", – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе совещания был затронут вопрос, который касался попытки 23-25 июня дестабилизировать обстановку в стране: "Эти планы провалились, прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. Благодарю личный состав за добросовестную службу", – отметил министр обороны.

После этого он перешел к обсуждению государственного контракта на ремонт и модернизацию самолета А-50, который был заключен с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Георгия Бериева: "Данные летающие радары применяются в специальной военной операции. Своевременная модернизация парка этих авиационных комплексов значительно повысит эффективность группировок войск в решении стоящих перед ними задач".

Также на совещании министр обороны России заслушал доклады о создании новых воинских частей, которые формируются в соответствии с Указом президента по увеличению штатной численности ВС РФ (создаются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус). При этом генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул: "В настоящее время одновременно с комплектованием личным составом осуществляется плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, проводится подготовка военнослужащих и слаживание подразделений".