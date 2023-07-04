Шойгу сообщил об уничтожении 16 поставленных ВСУ танков Leopard

Шойгу: ВС РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные ВСУ Польшей и Португалией

Российские силы уничтожили 16 танков Leopard, которые Польша и Португалия поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 3 июля, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

«Только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — сказал он.

По его данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) России за июнь также уничтожили 158 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов украинской армии.

Глава Минобороны отметил, что наступательный потенциал ВСУ снижается. Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска потеряли порядка 2,5 тыс. единиц вооружения, добавил он.

Шойгу указал на то, что ни на одном из направлений ВСУ не достигли своих целей.

Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин заявил, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

До этого, 13 июня, Путин также отметил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.