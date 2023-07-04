Войти
Известия.ru

Шойгу сообщил об уничтожении 16 поставленных ВСУ танков Leopard

262
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Шойгу: ВС РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные ВСУ Польшей и Португалией

Российские силы уничтожили 16 танков Leopard, которые Польша и Португалия поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 3 июля, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.


«Только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — сказал он.

По его данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) России за июнь также уничтожили 158 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов украинской армии.

Глава Минобороны отметил, что наступательный потенциал ВСУ снижается. Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска потеряли порядка 2,5 тыс. единиц вооружения, добавил он.

Шойгу указал на то, что ни на одном из направлений ВСУ не достигли своих целей.

Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин заявил, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин.


До этого, 13 июня, Путин также отметил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Португалия
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
SCALP
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
04.07.2023
Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
05.06.2023
В Херсонской области заявили об отказе ВСУ подвозить HIMARS к линии огня
01.06.2023
Уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»
26.12.2022
Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:54
  • 52426
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.07 01:53
  • 38
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 03.07 23:33
  • 21
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.07 22:48
  • 1
Светлый в путь: ученые РФ приблизились к созданию фотонного компьютера
  • 03.07 19:45
  • 2
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 03.07 19:38
  • 470
Претензии к администрации сайта
  • 03.07 19:17
  • 2
Армия США объявила боеготовой первую опытную батарею ракетного комплекса MRC Typhon
  • 03.07 19:05
  • 3
Ответ российской «Армате»: Южная Корея представила концепт будущего танка K3
  • 03.07 18:33
  • 5
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 03.07 17:51
  • 17
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 03.07 17:44
  • 77
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 03.07 16:29
  • 1
Скользко можно: ученые создали самоочищающиеся покрытия
  • 03.07 15:15
  • 2
Медведев: потраченные на оружие для Украины деньги могли бы пригодиться простым французам
  • 03.07 15:13
  • 3
Стоимость самолёта МС-21 растёт
  • 03.07 13:15
  • 4
Действительно ли Россия применила «Охотника» на Украине?