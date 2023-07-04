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ТАСС

Балицкий: ВСУ на запорожском направлении потеряли приблизительно более 20 тыс. военных

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Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
Источник изображения: Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Украинские войска не имеют успеха в ходе контрнаступления на этом направлении, добавил врио главы Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли, по приблизительным подсчетам, более 20 тыс. военнослужащих на запорожском направлении с начала контрнаступления, заявил в своем Telegram-канале врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

"Считаю необходимым прокомментировать ситуацию на запорожском направлении линии боевого соприкосновения. Обстановка на ореховском направлении остается напряженной, ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют. Сторона противника, по приблизительным подсчетам, потеряла уже более 20 тыс. человек личного состава", - написал он.

Балицкий добавил, что ВСУ ежедневно предпринимают безуспешные попытки атаковать на ореховском направлении в Запорожской области. "Обстановка на ореховском направлении остается напряженной, ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеет, - написал Балицкий. - Наша оборона очень сильна. Наши военнослужащие не просто держат оборону, они разбивают врага по всем направлениям, периодически отбрасывая противника и пресекая деятельность диверсионно-разведывательных групп".

Как отметил Балицкий, украинские войска не имеют успеха в ходе своего контрнаступления на запорожском направлении. "Достижений у противника нет. Не жалея своих солдат, они пытаются получить хоть какую-то маленькую победу для отчета перед Западом. Имитация боевых действий, в которых Киев несет поражающие потери", - написал Балицкий.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
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