Шойгу: ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли целей ни на одном из направлений. Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ 3 июля.

«В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия», — подчеркнул министр.

При этом, по его словам, украинское руководство, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление. Как отметил Шойгу, Киев пытается компенсировать свои военные неудачи террористическими обстрелами гражданских объектов ради пропагандистского эффекта.

Кроме того, министр обороны сообщил, что всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.

«Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях <...> уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков «Leopard», — подытожил министр.

22 июня секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину, что потери украинских войск с 4 по 21 июня превысили 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

Ранее, 16 июня, Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2023 заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. В настоящий момент украинские войска пытаются прорвать позиции РФ на Времевском выступе, однако, по его словам, у них нет шансов, как и на других направлениях.

До этого, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления украинской армии находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

В свою очередь врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в тот день, что ВСУ во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.