Иркутский авиационный завод передал Минобороны партию Су-30СМ2

По словам первого заместителя генерального директора Ростеха Владимира Артякова, выполнение гособоронзаказа на иркутском предприятии идет в соответствии с графиками

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Министерству обороны России партию истребителей Су-30СМ2. Об этом в понедельник сообщили в госкорпорации.

"Сегодня мы передали Минобороны России очередную партию новых модернизированных истребителей Су-30СМ2. Самолеты этого типа за годы эксплуатации доказали свою высокую эффективность и очень важны для обороноспособности нашей страны", - приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя генерального директора Ростеха Владимира Артякова.

По его словам, выполнение гособоронзаказа на иркутском предприятии идет в соответствии с графиками. Все самолеты, запланированные к поставкам в пределах 2023 года, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении.

В Ростехе отметили, что Су-30СМ2 является развитием самолетов, которые стоят на вооружении Воздушно-космических сил РФ и авиации Военно-морского флота России. "Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей", - пояснили там, добавив, что истребители с помощью новых высокоточных средств поражения способны наносить удары по воздушным, наземным и морским объектам на дальности несколько сотен километров.