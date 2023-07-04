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РИА Новости

Песков прокомментировал работу российских спецслужб во время мятежа

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Танк ЧВК "Вагнер" в воротах цирка в Ростове-на-Дону
Танк ЧВК "Вагнер" в воротах цирка в Ростове-на-Дону.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Песков: все спецслужбы и ведомства в России выполняют свою работу должным образом

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все службы, министерства, ведомства, спецслужбы РФ выполняют свои функции и делают это должным образом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о работе спецслужб в период мятежа.

"Здесь я оставлю без комментариев. Все службы, все министерства, ведомства, специальные службы, они выполняют свои функции, делают это должным образом", - сказал Песков на вопрос как в Кремле объясняется, что спецслужбы, в частности ФСБ, не смогли предотвратить мятеж.

Отвечая на вопрос о том, довольны ли в Кремле работой ФСБ, Песков пояснил, что президент отметил высокий уровень консолидации и Вооруженных сил, и специальных служб вокруг президента в эти нелегкие дни и выразил свою признательность всем тем, кто был вокруг него, включая и сотрудников, которые были неделю назад на Соборной площади Кремля.

Ранее Песков сообщал, что Путин выбрал Красное крыльцо в Московском Кремле для обращения к сотрудникам силовых ведомств, которые 24 июня принимали участие в пресечении попытки мятежа, из-за важности мероприятия, ведь Соборная площадь Кремля - "одно из самых исторических" мест России.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

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Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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