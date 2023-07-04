Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада, заявил Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу на передовом пункте управления Западной группировкой войск в зоне СВО.

Шойгу: киевский режим по настоянию Запада требует от ВСУ наступать, несмотря на потери

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Киевский режим по настоянию Запада требует от командования украинской армии наступать, несмотря на существенные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Не считаясь с существенными потерями, украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление", - сказал Шойгу в понедельник на тематическом селекторном совещании.

При этом Киев "пытается компенсировать свою неспособность обеспечить успех на земле за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта", - добавил он.