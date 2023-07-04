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РИА Новости

Шойгу рассказал о формировании Московского и Ленинградского военных округов

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Здание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Шойгу: создаются органы управления МВО и ЛВО, поставляют вооружение, готовят личный состав

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В России продолжается создание Московского и Ленинградского военных округов, сейчас формируются их органы управления, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус. <...> Одновременно с комплектованием личным составом осуществляется плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, проводится подготовка военнослужащих и слаживание подразделений", — сказал глава оборонного ведомства.



Как сообщал Шойгу в конце декабря, решение о создании МВО и ЛВО стало ответом на расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии.

В этом году в российских вооруженных силах сформируют, помимо двух новых военных округов, общевойсковую и воздушную армии, армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад, отмечал в начале июня замначальника Генштаба Евгений Бурдинский.

Финляндия и Швеция в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема необходимо получить одобрение всех членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки, заявка Швеции пока не получила одобрения Турции.

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Страны
Россия
Турция
Финляндия
Швеция
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
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