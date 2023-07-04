Войти
Lenta.ru

Бронеавтомобиль со «Спицей» заметили в зоне СВО

264
0
0
Бронеавтомобиль сопровождения и охраны специальных грузов КамАЗ-43269 "Выстрел", оснащенный необитаемым боевым модулем БМ-30-Д "Спица" (32В01) разработки и производства АО "ЦНИИ "Буревестник", на Параде Победы в Нижнем Новгороде, 09.05.2022
Бронеавтомобиль сопровождения и охраны специальных грузов КамАЗ-43269 "Выстрел", оснащенный необитаемым боевым модулем БМ-30-Д "Спица" (32В01) разработки и производства АО "ЦНИИ "Буревестник", на Параде Победы в Нижнем Новгороде, 09.05.2022.
Источник изображения: "Военный Осведомитель" / vk.com/milinfolive

Бронеавтомобиль КамАЗ-43269 «Выстрел» с боевым модулем БМ-30-Д «Спица» заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Фотографию машины опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».



На снимке изображен бронеавтомобиль «Выстрел» с боевым модулем БМ-30-Д. Отмечается, что фотографию сделали в зоне СВО. Модуль получил автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТМ и автоматический гранатомет АГ-30. Также он оснащен прицелом с лазерным дальномером, телевизионным и тепловизионным каналами.

Бронеавтомобиль «Выстрел» получил противопульное бронирование класса Бр5. Верхняя часть корпуса выдерживает выстрелы из крупнокалиберного пулемета «Утес» с дистанции 300 метров, а нижняя часть и корма — из снайперской винтовки Драгунова (СВД) с дистанции 30 метров. Днище машины также бронировано.

В мае 2022 года стало известно, что в России началось серийное производство необитаемого боевого модуля «Спица» для бронеавтомобиля «Выстрел». Облегченную версию модуля устанавливают на бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А42
БПМ-97
ПКТМ
СВД
Система поражения "Ратник"
Тайфун-ВДВ
Проекты
Тайфун
Похожие новости
30.05.2022
«Басурманин» спешит на помощь
16.05.2022
Американский ВПК оснастит внедорожники новыми боевыми модулями по примеру России
16.05.2022
В России началось серийное производство нового боевого необитаемого модуля БМ-30-Д «Спица»
16.05.2022
В России началось производство «Спицы»
13.05.2022
Начато серийное производство дистанционно управляемого боевого модуля БМ-30-Д «Спица»
21.06.2021
В Вооруженные Силы России поступят бронеавтомобили сопровождения «Напарник»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:54
  • 52426
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.07 01:53
  • 38
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 03.07 23:33
  • 21
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.07 22:48
  • 1
Светлый в путь: ученые РФ приблизились к созданию фотонного компьютера
  • 03.07 19:45
  • 2
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 03.07 19:38
  • 470
Претензии к администрации сайта
  • 03.07 19:17
  • 2
Армия США объявила боеготовой первую опытную батарею ракетного комплекса MRC Typhon
  • 03.07 19:05
  • 3
Ответ российской «Армате»: Южная Корея представила концепт будущего танка K3
  • 03.07 18:33
  • 5
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 03.07 17:51
  • 17
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 03.07 17:44
  • 77
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 03.07 16:29
  • 1
Скользко можно: ученые создали самоочищающиеся покрытия
  • 03.07 15:15
  • 2
Медведев: потраченные на оружие для Украины деньги могли бы пригодиться простым французам
  • 03.07 15:13
  • 3
Стоимость самолёта МС-21 растёт
  • 03.07 13:15
  • 4
Действительно ли Россия применила «Охотника» на Украине?