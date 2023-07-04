Бронеавтомобиль со «Спицей» заметили в зоне СВО

Бронеавтомобиль сопровождения и охраны специальных грузов КамАЗ-43269 "Выстрел", оснащенный необитаемым боевым модулем БМ-30-Д "Спица" (32В01) разработки и производства АО "ЦНИИ "Буревестник", на Параде Победы в Нижнем Новгороде, 09.05.2022.

Бронеавтомобиль КамАЗ-43269 «Выстрел» с боевым модулем БМ-30-Д «Спица» заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Фотографию машины опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке изображен бронеавтомобиль «Выстрел» с боевым модулем БМ-30-Д. Отмечается, что фотографию сделали в зоне СВО. Модуль получил автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТМ и автоматический гранатомет АГ-30. Также он оснащен прицелом с лазерным дальномером, телевизионным и тепловизионным каналами.

Бронеавтомобиль «Выстрел» получил противопульное бронирование класса Бр5. Верхняя часть корпуса выдерживает выстрелы из крупнокалиберного пулемета «Утес» с дистанции 300 метров, а нижняя часть и корма — из снайперской винтовки Драгунова (СВД) с дистанции 30 метров. Днище машины также бронировано.

В мае 2022 года стало известно, что в России началось серийное производство необитаемого боевого модуля «Спица» для бронеавтомобиля «Выстрел». Облегченную версию модуля устанавливают на бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ».