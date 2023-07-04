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ТАСС

Резников сообщил о доставке на Украину десятков танков Leopard

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Источник изображения: AP Photo/ Andriy Andriyenko

Министр обороны страны пообещал бросить их в бой

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Десятки танков Leopard из Германии доставлены на Украину, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Десятки Leopard приехали на Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет", - написал он в Twitter.

Резников также поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса за оказание военной помощи Киеву.

Украинские войска уже применяли танки Leopard в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня. В Минобороны РФ неоднократно заявляли об уничтожении танков этого типа. 27 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

На днях потерю нескольких германских танков признал главком ВСУ Валерий Залужный. В интервью газете The Washington Post он, в частности, заметил, что Украина получила танки не для парадов, а Leopard на поле боя - это не Leopard, а еще одна цель. 

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Россия
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Leopard-2
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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
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