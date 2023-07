Тайвань получит 14 комплексов постановки противотанковых минных заграждений M136 "Волкано"

ЦАМТО, 3 июля. Власти Тайваня объявили о подписании с США контракта стоимостью 4,5 млрд. тайваньских долл. (146 млн. долл. США) на поставку 14 систем постановки противотанковых минных заграждений M136 "Волкано" (Volcano).

Как сообщает Focus Taiwan со ссылкой на уведомление Министерства национальной обороны Тайваня, соглашение было подписано недавно и вступило в силу 21 июня. Поставки планируется осуществить до конца 2029 года.

По данным командования Сухопутных войск Тайваня, о намерении закупить американские системы постановки противотанковых минных заграждений M136 "Волкано" было впервые объявлено в 2018 году.

В январе 2022 года тайваньские СМИ сообщали, что правительство в 2021 году одобрило закупку в США систем дистанционного минирования М136 "Волкано", которая позволяет быстро создавать минные поля на больших площадях.

В конце того же года Государственный департамент США принял решение одобрить потенциальное предоставление Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) систем постановки противотанковых минных заграждений "Волкано" (на автомобильном шасси) и сопутствующего оборудования. Полная стоимость продажи оценивалась в 180 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности продажи 28 декабря 2022 года.

TECRO обратилось к США с запросом о возможности поставки систем дистанционного минирования "Волкано", 10-тонных грузовых автомобилей M977A4 HEMTT, одноразовых кассет M87A1 с противотанковыми минами, учебных мин M88, учебных мин M89, собранных армейским предприятием в США комплектов "Волкано" на грузовике M977A4 HEMTT.

Основным подрядчиком продажи были выбраны компании Northrup Grumman (производство кассет с минами) и Oshkosh Corporation (производство автомашин M977A4 HEMTT). Запросы о реализации компенсационных соглашений в связи с этой продажей не представлялись.

В СВ США M136 "Волкано" размещена на шасси грузовика M977 HEMTT. В кузове размещается автомат отстрела M139 с четырьмя пусковыми стойками. Каждая стойка вмещает до 40 контейнеров с минами M87. Каждый контейнер содержит шесть мин, поэтому общая емкость автомата составляет 960 мин. Комплекс способен установить минное поле длиной 1100 м и шириной 120 м в течение 4-12 мин. Противотанковые мины оснащены взрывателем с магнитной индукцией, очень чувствительны к движению после взведения, имеют возможность самоуничтожения по времени.

На пресс-конференции МНО Тайваня в январе этого года начальник штаба тайваньской армии генерал-лейтенант Чан Юань-сун попытался развеять опасения, что система дистанционного минирования превратит Тайвань в "минный остров". По его словам, если Вооруженные силы Тайваня будут знать, где намерен высаживаться противник (НОАК), они смогут использовать систему для быстрой установки минных полей только на определенных участках береговой линии.