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Военное обозрение

Asia Times: Власти Японии приступили к национализации «полупроводниковых» компаний

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Источник изображения: topwar.ru

Один из двух ведущих мировых производителей фоторезистов для полупроводниковой промышленности будет выкуплен, контролируемой японским правительством, инвестиционной корпорацией (JIC) и исключен из списка Токийской фондовой биржи.

Как сообщают японские СМИ, JIC приобретет 100% акций JSR в начале 2024 года. Сделка будет финансироваться Mizuho Bank и Банком развития Японии и состоится в рамках инициативы «новый капитализм» от премьер-министра Фумио Кисиды, направленной на стимулирование экономического роста, повышение заработной платы и более справедливое распределение богатства.

Жизненно важно обеспечить промышленную базу полупроводниковых технологий в Японии не только для повышения конкурентоспособности промышленности, но и с точки зрения декарбонизации и экономической безопасности

- подчеркнул Касида в ходе одной из пресс-конференций в июне.

О том, что сделка будет способствовать укреплению конкурентоспособности JSR на международных рынках, заявили и в JIC.

Между тем, обозреватель Asia Times Скотт Фостер уверен, что решение японских властей о проведении национализации компаний, выпускающих микроэлектронику, продиктовано иными причинами.

Со слов эксперта, JSR, ее главный конкурент Tokyo Ohka Kogyo, а также три другие японские компании: Shin-Etsu Chemical, Fujifilm и Sumitomo Chemical, контролируют почти 90% мирового рынка полупроводниковых фоторезистов. Рыночная доля JSR в настоящее время оценивается в 30-35%.

При таком доминирующем положении на мировом рынке эта отрасль явно не нуждается в государственной поддержке

- пишет Фостер.

По мнению обозревателя Asia Times, правительство Японии приступило к национализации компаний, выпускающих микроэлектронику, с целью выполнения условий США по ужесточению контроля за экспортом в Китай.

Как уже было сказано выше, JSR является одним из двух крупнейших мировых производителей фоторезисторов для полупроводниковой промышленности. В свою очередь, последние являются ключевыми компонентами в цепочках поставок микросхем.

В целом, в пользу версии, озвученной Скоттом Фостером, выступает и сам факт национализации в Японии. Ведь экономика страны была построена и функционировала исключительно на рыночном принципе. В то же время по размеру ВВП Япония сегодня занимает третье место после США и Китая.

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