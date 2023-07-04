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Глава минобороны Китая встретился с главкомом ВМФ РФ Евменовым в Пекине

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Глава минобороны Китайской Народной Республики (КНР) Ли Шанфу встретился с главнокомандующим Военного-морского флота РФ адмиралом Николаем Евменовым. Об этом 3 июля сообщает оборонное ведомство Китая.

«Члена госсовета, министр обороны КНР Ли Шанфу 3 июля в Пекине провел встречу c главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым», — цитирует заявление ведомства «РИА Новости».

Как отметил в ходе переговоров Ли Шанфу, Китай надеется на расширение сотрудничества с ВМФ России, для того чтобы совместно вносить вклад в поддержание мирной обстановки и стабильности в регионе и во всем мире.

В свою очередь адмирал Евменов подчеркнул, что для России военное сотрудничество с Китаем имеет очень важное значение.

«Россия придает большое значение укреплению практического сотрудничества между Вооруженными силами РФ и КНР во всех областях. Готова поддерживать тесную координацию с Китаем и неуклонно реализовывать важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств», — отметил он.

Ранее, 9 июня, в минобороны КНР сообщили, что Россия примет участие в организованных Китаем военных учениях «Север. Взаимодействие – 2023».

Приглашение было принято после того, как член центрального военного совета КНР, начальник объединенного штаба генерал-полковник Лю Чжэнли провел телефонный разговор с начальником генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генералом армии Валерием Герасимовым.


До этого, 7 июня, Минобороны РФ подтвердило, что авиагруппы двух стран провели шестое по счету патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов.

В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напоминал, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны и не представляет ни для кого угрозы.

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