В Хорватии стали понимать, что без России Европе не выжить

Внутри Хорватии обостряются разногласия по поводу внешней политики страны и ЕС, пишет "Печат". Образовались два течения. Одно готово безоговорочно слушаться Брюссель и Вашингтон, а второе уверено, что у Европы нет будущего в условиях непрерывной войны с Москвой.

Украинский вопрос в Хорватии

"Казачок" посреди Загреба — причем такой, который соответствует самой сути этого танца, быстрого, ритмичного, темпераментного. Хорватия, сознательно или неосознанно, намеренно или ненамеренно, будучи железобетонным членом НАТО, все-таки скрывает в своих политических глубинах и другое течение. Сторонники этого течения хотят улучшить отношения с Россией, сблизиться с ней, а также инициировать реформу нынешнего Европейского Союза.

Возможно, пример Хорватии, маленькой страны, лучше всего иллюстрирует лицо и состояние брюссельской политики, а также конгломерата, который мы зовем коллективным Западом. Его лицо накачено ботоксом и припудрено, и в Хорватии его представляет премьер-министр Андрей Пленкович. Если говорить о состоянии, то для него характерны все симптомы явной депрессии и усталости, и выразителем этого состояния является президент Зоран Миланович. Поэтому и о Европе, и о Хорватии можно сказать, что они застряли меж двух огней: между политикой доминирования и задвинутой на второй план, но все громче о себе заявляющей альтернативой.

Речь идет о политиках короткого поводка и длинной палки. Доминирующая и правящая Европа, конечно, бегает на коротком поводке у ног своего хозяина — Соединенных Штатов Америки, а премьер Андрей Пленкович — типичный и типовой представитель правящей элиты, которая на территории Хорватии насаждает вашингтонский нарратив. Длинную палку, по крайней мере если говорить о Хорватии, держит в своих руках президент Зоран Миланович. Европе рано или поздно придется понять, что ее спасение, социальное и экономическое, — именно в этой палке, которая сначала станет тростью инвалида для такой Европы, а потом инструментом отпугивания. На третьем этапе эта палка может стать для возрожденной Европы настоящим легкоатлетическим шестом - таким же, каким когда-то пользовался известный украинский прыгун с шестом Сергей Бубка.

Европейская политика как она есть

Итак, о Хорватии можно сказать, что она впервые "живет европейской политикой", то есть столкнулась с феноменом раздвоения. Причем речь не идет о разделении "пятьдесят на пятьдесят". Скорее, две трети против одной или 80% против 20%. Но Европа все больше, в том числе на примере Хорватии, показывает, что внутри нее есть здоровые или по крайней мере достаточно цельные клетки готовые бороться с болезнью, которая представляет собой смесь внутреннего аутоиммунного заболевания с внешними проявлениями похожими на бесноватость.

Президент Хорватии Зоран Миланович вот уже в который раз за последние полтора года, сколько продолжается вооруженный конфликт на Украине, говорит о том, что это "война американской империи и война двух империй, Америки и России, в которой неминуемо пострадает и Украина, и Европа, какими бы ни были последствия, скажем, для России". "Я не защищаю Россию и вообще мало за нее беспокоюсь. Я защищаю интересы Хорватии, а также Европы. Европа должна понять, что у нее практически нет будущего в условиях непрерывной войны с Москвой, если ее отсекут от российского рынка и российских энергоносителей. Проблему с Россией нужно решать договором. Вариант выхода из ситуации, выбранный для Союзной Республики Югославии и Сербии, тут не подходит, — говорит Зоран Миланович и добавляет: Я ничего не имею против американского газа. Но я против его стоимости, которая в четыре – шесть раз выше".

Высказывания президента все чаще и чаще вызывают полемику в хорватском обществе. Насколько Европа зависит от США, то есть насколько она ввязалась в войну, и каковы потенциальные последствия для Старого континента, а значит, и для Хорватии? Похоже эти вопросы встают ребром на фоне пока еще терпимой инфляции и прогнозов о том, что будущее, прежде всего экономическое выживание Европейского Союза, крайне туманно, в особенности для тех его членов, кто победнее. У Германии, Франции и Италии полно запасов, чтобы пережить и вторую морозную зиму, но что будет с Хорватией, Болгарией или Румынией?

Да, большинство хорватов, бесспорно, симпатизируют украинской стороне. Бесспорно и то, что большинство граждан ЕС обрадовались бы российскому военному и экономическому коллапсу. Но когда калькулятор покажет, что война слишком дорого обходится и слишком затянулась, и когда вследствие вооруженного конфликта упадет уровень жизни, к рациональным и разумным мнениям начнут прислушиваться охотнее.

Если проанализировать публикации в хорватских СМИ, то нетрудно прийти к выводу, что мэйнстрим полностью ориентирован на политику Североатлантического альянса и господствующий евроатлантический нарратив. Однако есть и альтернативные СМИ, и именно там все чаще звучат мнения тех, кто требует пересмотреть политику Европейского Союза и политику Хорватии в нем. Вообще, можно сказать, что хорватская общественность в первые месяцы вооруженного конфликта была намного больше заинтересована в украинской победе и российском поражении. Теперь в центре общественного внимания, прежде всего, — завершение конфликта и возвращение экономики в нормальное русло.

Впервые такое впечатление возникло в конце февраля, когда в Загребе состоялся митинг в поддержку Украины в годовщину начала вооруженного конфликта. Мероприятие анонсировалось как массовое, но ожидаемого отклика у граждан эта идея не нашла, и вместо украинских флагов, которые там все-таки были, и транспарантов против Владимира Путина, которых почти не было, на митинге преобладали антивоенные заявления. Любопытным образом это событие прокомментировал журналист "Радио Свободная Европа"*, который написал: "Митинг чуть не провалился. Вместо демонстрации в знак уверенной поддержки Украины мы получили шествие движения хиппи".

Конечно, поборником русофобской и упертой натовской политики в Хорватии является премьер Андрей Пленкович, что не удивительно, если вспомнить, что сейчас он главный кандидат на замену Йенса Столтенберга в кресле Генерального секретаря НАТО. Нетрудно заключить, что свою деятельность и в Хорватии, и за ее пределами Андрей Пленкович сделал частью своей кампании за место в Брюсселе. На этом пути, если абстрагироваться от заявлений и политической риторики вообще, премьер добился одного значительного успеха и потерпел одно столь же значительное поражение внутри страны. Разумеется, и то, и другое отразилось на его репутации в ЕС и НАТО.

В октябре прошлого года Андрей Пленкович инициировал создание "Крымской платформы", и тем самым Хорватия еще раз подтвердила свою уверенную политическую поддержку Украине. Платформа, которая прошла парламентское голосование, и которую Зоран Миланович критиковал за название "Крымская", предусматривала конкретные шаги по оказанию военной и материальной помощи Украине. На основании этих решений правительство одобрило пять пакетов военной помощи Киеву. Наиболее ценными в них была партия из 14 вертолетов Ми-8 советского производства, а также дополнительный транш средств для обеспечения почти 20 тысяч украинских беженцев в Хорватии. За этим последовала и громкая пощечина Андрею Пленковичу.

В декабре, благодаря депутатам Социал-демократической партии Милановича, Хорватский сабор, к удивлению и Брюсселя, и Вашингтона, не поддержал проект "Миссия Европейского Союза по военной помощи Украине". Так Хорватия официально отказалась участвовать в подготовке украинских военнослужащих на своей территории. Потом Андрей Пленкович продолжил свое движение к заветному креслу в Брюсселе с щеками разного цвета: одной совершенно белой по стандартам НАТО, а второй красной, как китайский флаг. Разумеется, к удовольствию Зорана Милановича.

Одна Хорватия и две Европы

Противостояние между Милановичем и Пленковичем — это, конечно, в каком-то смысле борьба за власть внутри Хорватии и между двумя политиками, и между двумя крупнейшими партиями: Хорватским демократическим содружеством Пленковича и Социал-демократической партией Милановича (пусть и после избрания президентом он формально ушел с поста председателя партии). Но вместе с тем их спор показателен, как анализ крови Европейского Союза, в котором идет скрытая война между двумя фракциями политиков: теми, кто поддерживает евроцентризм, Европейский Союз и Североатлантический альянс такими, какие они есть, под патронажем Вашингтона и с выраженной русофобией, и теми, кто хочет видеть Европейский Союз экономическим сообществом равноправных членов, которые ладят с Россией и Китаем и обладают бóльшим суверенитетом.

Премьер-министр Андрей Пленкович, конечно, представляет первую часть Европы, правящей ныне, Европы Давоса, голого неолиберального капитализма, Европы, которая является лишь левой ногой американского империалистического марша. Зоран Миланович проповедует второй тип взглядов на Старый континент, отчасти вторя Виктору Орбану и Марин ле Пен. Хотя, конечно, тут не стоит увлекаться подобными параллелями. Как бы там ни было, Зоран Миланович, в отличие от Пленковича, склонен критиковать Брюссель и обладает достаточной политической смелостью, чтобы не ставить знак равенства между интересами своей страны и американским империализмом.

Возможно, разница между этими двумя лидерами в том, что Зоран Миланович видит себя, в первую очередь, хорватом в Хорватии, а уж потом в Европе. А для Андрея Пленковича пост премьер-министра — лишь трамплин для международной карьеры. Однако было бы неправильно рассматривать их конфликт как столкновение "двух хорватий", особенно если подразумевать под "двумя хорватиями" два разных взгляда на государственную и национальную идентичность, а также на внешнеполитическую ориентацию.

В отличие от Сербии, где без термина "другосерб" невозможно было бы охарактеризовать не такую уж малую часть населения и политиков, которые отказываются от национальной идентичности и политической сущности Сербии, в Хорватии нет термина "другохорват", и в нем даже нет необходимости. Хорватии, на ее счастье или несчастье, удалось создать весьма гомогенное общество, объединенное единым устойчивым пониманием хорватской идентичности. Вообще хорватская независимость, Югославия как промежуточная станция и тюрьма, сербы как дестабилизирующий фактор в Хорватии, "Буря" как великая победа хорватского государства, и Хорватия повернутая преимущественно к Западу — все это глубоко укоренилось в умах огромного числа хорватов и почти всей политической элиты. Это в Сербии нормально, а зачастую и поощряется финансово оспаривать необходимость сохранить кириллическое письмо или сомневаться в том, что Косово — составная часть Сербии. Но в хорватском общественном дискурсе осуждение "Бури" или лояльность к бывшей Республике Сербской Краине — явления исключительно редкие. Противоречий в этих вопросах нет даже между Милановичем и Пленковичем. Оба они убеждены в том, что образует фундамент хорватского существования, оправдан ли он, реален, правдив или нет. Таким образом, разница между ними в иных взглядах — в видении того, какая Европа была бы лучше для Хорватии, да и для себя самой.

Андрей Пленкович — человек верный вашингтонско-брюссельской политике, а Зоран Миланович отстаивает своего рода отклонение о того, что из себя представлял Европейский Союз последние 20 лет. Оба они едины во мнении о том, что будущее Хорватии связано исключительно с Европейским Союзом, но какое будущее? Нынешнее, которое слегка корректируется по необходимости, или некое глубоко реконструированное и реформированное будущее? Напрашивается вывод о том, что президент Зоран Миланович пытается сделать свою родную Социал-демократическую партию тем, кто сможет стать носителем авангардной мысли и в Хорватии, и шире. Миланович видит будущее Социал-демократической партии в ее возвращении к левым корням, в опоре на средний слой населения, но в то же время он видит ее партией реформистской и прогрессивной. Андрей Пленкович, напротив, хотел бы оставить свое Хорватское демократическое содружество на том же месте, где он его застал: ногами в Загребе, но одним ухом в Ватикане, а другим, которое слышит лучше, в Берлине и Вашингтоне.

В общем, и президент, и премьер-министр согласны с тем, что хорватский вагон нужно прицепить к европейскому локомотиву. Однако президент считает, что лучше этот состав пойдет с русской нефтью и по китайским высокоскоростным путям. Напротив, путь, который диктует Вашингтон, легко может привести к пропасти.

Циники скажут, что в разгар вооруженного конфликта на Украине, который попахивает Третьей мировой войной, а также на пике внутренней неразберихи в Европе, в Хорватии вполне хорошо оформились оба течения, так что кто бы ни победил на фронте, украинском и брюссельском, Хорватия ничего не потеряет. Циники еще добавят, что для Хорватии это вообще типично. Вспомните предыдущие войны.

Автор: Никола Трифич (Никола Трифић)

* выполняет функции СМИ-иноагента в РФ, прим. ред.