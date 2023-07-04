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ТАСС

В Минобороны Украины рассказали, почему не покупают китайские БПЛА

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Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic Pro
Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic Pro.
Источник изображения: © Sinky

Замглавы ведомства по вопросам цифрового развития Виталий Дейнега сообщил, что так поступают, чтобы не испортить отношения с США

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Украины не приобретает китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США. Об этом заявил замглавы ведомства по вопросам цифрового развития Виталий Дейнега.

"Я видел, как министр обороны Алексей Резников сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами", - сказал Дейнега в интервью украинскому изданию "Левый берег".

Между тем в декабре 2022 года Резников заявил, что Минобороны Украины не закупает гражданские БПЛА типа Mavic, поскольку те не приспособлены для работы в боевых условиях. Однако известно, что Украина все же покупает в том числе китайские беспилотники с помощью волонтеров и, возможно, через официальные каналы.

Так, в октябре 2022 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что среди приобретенных Киевом БПЛА есть дроны-камикадзе Warmate, предназначенные для поражения легкобронированной техники и средств ПВО, аппараты Penguin, которые передают данные по зашифрованным каналам, а также "сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF, выполняющих разведывательные задачи". 

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Страны
США
Украина
Продукция
Warmate
Проекты
БПЛА
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