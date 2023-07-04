"Вал огня". Военный эксперт о новой тактике против ВСУ

Эксперт Коновалов назвал преимущества новой тактики российских танкистов против ВСУ

Российские танкисты применили новую тактику против украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный эксперт Иван Коновалов.

Экипажи танков Т-90А Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, применив новый тактический прием, сообщили в Минобороны.

"Используя рельеф местности, танкисты на боевых машинах выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела. Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени", – пояснили в ведомстве.

Операторы-наводчики первым выстрелом из 125-миллиметрового орудия управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику. Далее осколочными и фугасными снарядами произвели разгром опорного пункта и личного состава ВСУ.

"Сегодня поражали опорный пункт противника, станцию РЭБ и наблюдательный пункт. Одну цель "отработали" с первого выстрела, вторую – со второго выстрела", – рассказал замкомандира батальона с позывным "Горыныч".

В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов отметил преимущество этого тактического приема.

"Последовательное применение с малыми промежутками управляемых боеприпасов, то есть фактически ракет, и снарядов, в том числе осколочных и фугасных – это способ более мощного огневого воздействия на те или иные фортификационные сооружения, опорные пункты. Происходит вал огня, при этом используется одна боевая единица, например, один танк, а воздействие оказывается более сильное", – сказал Иван Коновалов.

Он также объяснил необходимость изменения тактики на поле боя.

"Это современная война, и здесь надо искать способы, менять подходы, потому что противник использует различные знания в тактике и стратегии западных армий. Соответственно, российская армия постоянно ищет новые методы как уничтожения противника, так и в штурмовых действиях, в действиях бронетехники. Это необходимо делать, потому что все меняется достаточно быстро на поле боя", – отметил военный эксперт.