"Вал огня". Военный эксперт о новой тактике против ВСУ

Эксперт Коновалов назвал преимущества новой тактики российских танкистов против ВСУ
Российские танкисты применили новую тактику против украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный эксперт Иван Коновалов.
Экипажи танков Т-90А Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, применив новый тактический прием, сообщили в Минобороны.
"Используя рельеф местности, танкисты на боевых машинах выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела. Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени", – пояснили в ведомстве.
Операторы-наводчики первым выстрелом из 125-миллиметрового орудия управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику. Далее осколочными и фугасными снарядами произвели разгром опорного пункта и личного состава ВСУ.
"Сегодня поражали опорный пункт противника, станцию РЭБ и наблюдательный пункт. Одну цель "отработали" с первого выстрела, вторую – со второго выстрела", – рассказал замкомандира батальона с позывным "Горыныч".
В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов отметил преимущество этого тактического приема.
Он также объяснил необходимость изменения тактики на поле боя.