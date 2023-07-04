Судан заявил о заинтересованности в закупках самолетов РФ

Судан заинтересован в закупках российских самолетов и развитии военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил 3 июля заместитель председателя переходного суверенного совета Судана Малик Агар.

«Это само собой разумеется, потому что у Судана со времен установления независимости есть протоколы о военном сотрудничестве с Россией», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Агар напомнил о подготовке пилотов суданской авиации в России и обучении суданских военных, а также о продолжении технической поддержки купленной республикой техники в рамках существующих протоколов.

«Россия и Судан связаны экономическими отношениями, включающими в том числе и этот военный арсенал. Так что оно [ВТС] продолжится, и нет необходимости в том, чтобы обсуждать его отдельно», — уточнил зампред.

15 июня президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном в Кремле заявил, что контакты России со странами Африки интенсивны, как никогда. Этот год, по его словам, можно охарактеризовать как особый для развития отношений России с африканским континентом.

Посол Судана в РФ Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж заявил в мае, что соглашение о создании пункта материально-технического обслуживания ВМФ России на территории Судана остается в силе. Договор об этом между странами был заключен в начале декабря 2020 года.