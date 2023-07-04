Войти
Известия.ru

Судан заявил о заинтересованности в закупках самолетов РФ

258
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Судан заинтересован в закупках российских самолетов и развитии военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил 3 июля заместитель председателя переходного суверенного совета Судана Малик Агар.

«Это само собой разумеется, потому что у Судана со времен установления независимости есть протоколы о военном сотрудничестве с Россией», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Агар напомнил о подготовке пилотов суданской авиации в России и обучении суданских военных, а также о продолжении технической поддержки купленной республикой техники в рамках существующих протоколов.

«Россия и Судан связаны экономическими отношениями, включающими в том числе и этот военный арсенал. Так что оно [ВТС] продолжится, и нет необходимости в том, чтобы обсуждать его отдельно», — уточнил зампред.

15 июня президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном в Кремле заявил, что контакты России со странами Африки интенсивны, как никогда. Этот год, по его словам, можно охарактеризовать как особый для развития отношений России с африканским континентом.

Посол Судана в РФ Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж заявил в мае, что соглашение о создании пункта материально-технического обслуживания ВМФ России на территории Судана остается в силе. Договор об этом между странами был заключен в начале декабря 2020 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Судан
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
10.03.2023
Украинский конфликт усилил позиции России на Ближнем Востоке
14.09.2021
Экономическая помощь в обмен на военную базу на Красном море
13.07.2021
Глава МИД Судана рассказала о порядке ратификации договора о создании в стране пункта обеспечения ВМФ России
03.06.2021
Судан решил пересмотреть соглашение с Россией о военно-морской базе
23.11.2020
Ради борьбы с Китаем США разожгли войну в Африке
06.02.2020
Китай захватил Балканы, Россия нацелилась на СССР
24.07.2013
Подъемная сила: кто выиграл от национализации вертолетных заводов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:54
  • 52426
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.07 01:53
  • 38
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 03.07 23:33
  • 21
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.07 22:48
  • 1
Светлый в путь: ученые РФ приблизились к созданию фотонного компьютера
  • 03.07 19:45
  • 2
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 03.07 19:38
  • 470
Претензии к администрации сайта
  • 03.07 19:17
  • 2
Армия США объявила боеготовой первую опытную батарею ракетного комплекса MRC Typhon
  • 03.07 19:05
  • 3
Ответ российской «Армате»: Южная Корея представила концепт будущего танка K3
  • 03.07 18:33
  • 5
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 03.07 17:51
  • 17
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 03.07 17:44
  • 77
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 03.07 16:29
  • 1
Скользко можно: ученые создали самоочищающиеся покрытия
  • 03.07 15:15
  • 2
Медведев: потраченные на оружие для Украины деньги могли бы пригодиться простым французам
  • 03.07 15:13
  • 3
Стоимость самолёта МС-21 растёт
  • 03.07 13:15
  • 4
Действительно ли Россия применила «Охотника» на Украине?