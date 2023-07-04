Компания "ИКС холдинга" успешно вывела на орбиту три космических аппарата связи

Речь идет об аппаратах миссии "Рассвет-1" разработки и производства компании "Бюро 1440"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Космическая компания "Бюро 1440", входящая в российский холдинг "ИКС холдинг" успешно вывела на орбиту три космических аппарата связи миссии "Рассвет-1" собственной разработки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Бюро 1440".

"27 июня 2023 года с космодрома "Восточный" были успешно выведены три космических аппарата связи миссии "Рассвет-1" разработки и производства компании "Бюро 1440". Основной целью "Бюро 1440" является создание коммерческого сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки", - сообщили в пресс-службе.

Запуск аппаратов миссии был осуществлен на ракете-носителе "Союз-2.1б" в конфигурации попутной полезной нагрузки с космическими аппаратами госкорпорации "Роскосмос", пояснили в пресс-службе.

После отделения от разгонного блока аппараты первой миссии штатно выполнили циклограмму полета и были приняты на управление ЦУПом "Бюро 1440". Следующий запуск планируется в ближайшие месяцы.

Как пояснили в компании, система позволит обеспечить глобальное предоставление сервиса с фокусом на массовых потребителей в различных отраслях. В течение следующих месяцев инженеры компании проведут эксперименты по широкополосной передаче данных в различных сценариях, в рамках которых начато использование полос радиочастот выделенных решением ГКРЧ в ноябре 2021 года, а также испытания по фазированию космических аппаратов на орбите для отработки алгоритмов удержания орбитального построения. После завершения всех запланированных экспериментов космические аппараты будут сведены с орбиты.