Войти
ТАСС

"Ак Барс" планирует вложить в модернизацию морского завода им. Бутомы порядка 8 млрд руб.

245
0
0
Ренат Мистахов
Ренат Мистахов.
Источник изображения: Петр Ковалев/ТАСС

По словам главы корпорации Рената Мистахова, в 2023 году выполняются работы по запуску линии обработки металла, линии гибки, линии порезки продольного профиля, формированию и перевозке укрупненных блоков, цифровизации

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует вложить в модернизацию керченского судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы порядка 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Ренат Мистахов по итогам Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

"Есть проект. В рамках этого проекта мы его (завод имени Б. Е. Бутомы - прим. ТАСС) строим. Мы вложили в реализацию проекта практически 7 млрд рублей. Сформирована программа на 2020-2027 годы. В ее рамках спланированы инвестиции порядка 8 млрд рублей наших средств и кредиты, которые мы взяли", - сказал он.

По словам Мистахова, в 2023 году выполняются работы в первую очередь по запуску линии обработки металла и его порезки, линии гибки, линии порезки продольного профиля, формированию и перевозке укрупненных блоков, цифровизации. "А впереди мы видим такие направления, как машиностроение, трубогиб. На заводе в Зеленодольске это в "цифре" уже есть, хотим сделать то же на заводе имени Бутомы", - сказал он.

В настоящее время на судостроительном заводе им. Б. Е. Бутомы организована достройка малых ракетных кораблей, ведется строительство двух универсальных десантных кораблей. Ранее на форуме "Армия-2022" Мистахов сообщил ТАСС, что судостроительный завод им. Бутомы (входит в состав корпорации "Ак Барс") имеет все технические возможности для строительства крупнотоннажных кораблей.

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников-предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей превысило 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Выставки
МВМС
Похожие новости
30.06.2011
МВМС-2011. ОСК планирует подписать на МВМС в Петербурге контракты на 1,5 млрд долларов
18.02.2011
Представители 91 страны подали заявки на участие в петербургском Международном Военно-морском салоне
01.07.2009
Подводное оружие ОАО "Гидроприбор"
26.06.2009
Международный военно-морской салон в Петербурге стал первой выставочной площадкой для продукции ОСК
28.04.2009
О рекламно-выставочной деятельности в России. Планы организаторов авиасалона "МАКС-2009"
03.07.2007
Подводных лодок в магазине нет
08.06.2007
Почти 30 государств будут участвовать в Военно-Морском салоне в Петербурге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:54
  • 52426
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.07 01:53
  • 38
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 03.07 23:33
  • 21
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.07 22:48
  • 1
Светлый в путь: ученые РФ приблизились к созданию фотонного компьютера
  • 03.07 19:45
  • 2
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 03.07 19:38
  • 470
Претензии к администрации сайта
  • 03.07 19:17
  • 2
Армия США объявила боеготовой первую опытную батарею ракетного комплекса MRC Typhon
  • 03.07 19:05
  • 3
Ответ российской «Армате»: Южная Корея представила концепт будущего танка K3
  • 03.07 18:33
  • 5
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 03.07 17:51
  • 17
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 03.07 17:44
  • 77
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 03.07 16:29
  • 1
Скользко можно: ученые создали самоочищающиеся покрытия
  • 03.07 15:15
  • 2
Медведев: потраченные на оружие для Украины деньги могли бы пригодиться простым французам
  • 03.07 15:13
  • 3
Стоимость самолёта МС-21 растёт
  • 03.07 13:15
  • 4
Действительно ли Россия применила «Охотника» на Украине?