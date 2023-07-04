"Ак Барс" планирует вложить в модернизацию морского завода им. Бутомы порядка 8 млрд руб.

По словам главы корпорации Рената Мистахова, в 2023 году выполняются работы по запуску линии обработки металла, линии гибки, линии порезки продольного профиля, формированию и перевозке укрупненных блоков, цифровизации

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует вложить в модернизацию керченского судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы порядка 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Ренат Мистахов по итогам Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

"Есть проект. В рамках этого проекта мы его (завод имени Б. Е. Бутомы - прим. ТАСС) строим. Мы вложили в реализацию проекта практически 7 млрд рублей. Сформирована программа на 2020-2027 годы. В ее рамках спланированы инвестиции порядка 8 млрд рублей наших средств и кредиты, которые мы взяли", - сказал он.

По словам Мистахова, в 2023 году выполняются работы в первую очередь по запуску линии обработки металла и его порезки, линии гибки, линии порезки продольного профиля, формированию и перевозке укрупненных блоков, цифровизации. "А впереди мы видим такие направления, как машиностроение, трубогиб. На заводе в Зеленодольске это в "цифре" уже есть, хотим сделать то же на заводе имени Бутомы", - сказал он.

В настоящее время на судостроительном заводе им. Б. Е. Бутомы организована достройка малых ракетных кораблей, ведется строительство двух универсальных десантных кораблей. Ранее на форуме "Армия-2022" Мистахов сообщил ТАСС, что судостроительный завод им. Бутомы (входит в состав корпорации "Ак Барс") имеет все технические возможности для строительства крупнотоннажных кораблей.

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников-предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей превысило 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона.