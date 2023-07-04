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Известия.ru

Экипажи вертолетов Ка-27 отработали приемы поиска подводных лодок в Баренцевом море

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 провели учение по поиску подводной лодки в Баренцевом море. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщило Минобороны РФ.


Летчики Ка-27 отработали приемы поиска подводной лодки и слежения за ней с помощью радиолокационных и гидроакустических средств. В определенном районе им начал противодействовать экипаж атомной подводной лодки.

Для борьбы с подлодкой у Ка-27 имеется прицельно-поисковая система, которая определяет ее координаты и параметры движения, а также вырабатывает рекомендации на применение оружия.

Кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские летчики выполнили полеты в составе пары на различных режимах полета и различных высотах, в том числе на предельно малых.

«Сложность выполнения полета парой заключается в том, что нужно ведущему экипажу выдерживать на оценку «отлично» все режимы полета, а ведомому постоянно выдерживать в одном и том же месте экипаж ведущего и, само собой, не допустить сближения», — рассказал командир вертолетного отряда Дмитрий.

Противолодочный вертолет Ка-27 может обнаружить подводную лодку, двигающуюся на различных глубинах и с различной скоростью. Он способен выполнять свои функции в сложных метеоусловиях, в том числе при волнении на море до пяти баллов.

Ранее, 19 июня, отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщил, что корабли ТОФ совместно с вертолетами Ка-27 отработали совместные действия по уничтожению условного противника. Экипажи Ка-27 морской авиации отрабатывали организацию воздушной разведки районов действия корабельных групп ТОФ, а также решали задачи поиска и обнаружения подводных лодок условного противника.


В период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводилось оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне.

В учении группировки сил ТОФ были задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс. военнослужащих.

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